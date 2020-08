Het loeiharde zwijgen over Belarus van de vaste herriemakers (120 woorden)

Ze beginnen over hoe autoritair Mark Rutte is en hoe die man de Beschaving bedreigt.

Ze hebben het over klasse, niet identiteit, suffie.

Ze plakken hun site straffeloos vol met geknipte en geplakte artikelen over hoe de Elite ons belazert, hoe Slecht de Zionisten zijn en hoe de Medicijnen tegen het Virus dat toch maar een Griepje is worden achtergehouden door slinkse types.

Een massabeweging door vrouwen in het wit kun je afdoen als een Kleurenrevolutie en bovendien iets met Identiteit, want ja, vrouwen, dat is al gauw identiteit.

Ze zwijgen als het graf over Belarus. En het is NU de tijd om partij te kiezen, niet na vanmiddag, of morgen.

Ik begin toch echt te geloven in een Poetincomplot.

– Uitgelicht: Videostill ontleend aan twitter