De onrust onder de inlanders komt altijd van buitenaf

Soekarno was een agent van de Japanners, een collaborateur, zo werd hij nog lang na 17 augustus 1945 aangeduid (nog gefeliciteerd, Indonesia!)

De slaven waren dik tevreden met hun bestaan, het waren agitatoren van buitenaf die hen tot opstandigheid aanzetten.

Lumumba was een communist, een agent van Moskou. Hetzelfde geldt voor Nkrumah. O ja, Soekarno werd na de “Japanner”-tijd vanzelf ook een agent van het Kremlin. Voordat Mandela en King knuffelberen werden waren zij communistische terroristen en ondermijners van de Vrijheid.

De hele koloniale geschiedenis is doorregen met gehuil over agenten van buitenaf die de zachtaardige, gehoorzame, brave Inlander opzetten tegen het Wettige Gezag dat enkel Goeds en Beschaving op het oog had.

Ja, bepaalde opstandige bewegingen kunnen Andere Mogendheden goed uitkomen. Zo is het nog steeds een populaire om Lenin als Duits agent aan te duiden omdat hij vrede sloot om de Russische deelname aan de Grote Oorlog te beëindigen. En aan bepaalde “kleurenrevoluties” in de post-Sowjetwereld zat een luchtje van bemoeienis met de bedoeling de onderhavige staten uit de invloedssfeer van Rusland te halen. Rusland heeft onmiskenbaar historische banden met Oekraïne en Belarus, maar het is aan de mensen daar en nu te beslissen wat dit voor gevolgen heeft voor de politiek in hun land. Met Buitenlandse Agenten krijg je geen miljoenen op de been.

We hebben het kunnen waarnemen met de grootste uiting van opstandigheid in jaren in de VS, die echode in Nederland maar dat is helaas voorbij. Er hoeft maar één vrouw vijf jaar geleden gezegd te hebben dat zij “marxistisch geschoold” is of zij is een Leider die van Black Lives Matter een Marxistisch Complot maakt. Vroeger was je dan een agent van Moskou, of van Peking, Havana of Tirana. De spoeling is dun. Waarschijnlijk staat “marxistisch” nu voor het Wereldjodendom, beter bekend als Globalisten en eerder als Cultuurmarxisten. Er is namelijk helemaal geen reden om opstandig te zijn in de VS (in de schaduw van de marxisten bloeien trouwens de anarchisten als de kwaaie pieren, soms ook marxistische anarchisten genoemd en ik ga niet grijnzend een minicollege geven dat die lui ook echt bestaan want daar gaat het helemaal niet om.)

En nu, omdat zwijgen gaat opvallen en het ook langzamerhand duidelijk wordt dat Poetin Loekasjenka niet gewapenderhand gaat redden, moet Het Complot onthuld worden. De Globalisten zitten er achter in Belarus, in de vorm van IMF en WHO, die van Loekasjenka eisen dat hij in de pas loopt met Maatregelen tegen Covid-19. Hij vindt wodka en een saunaatje de beste middelen en dat mag niet. Van de Globalisten.

De honderdduizenden die, voorgegaan door de vrouwen in het wit, de straat opgaan, de stakende arbeiders in de staatsbedrijven (ha! Loekasjenka is een socialist! zie je wel), ze zijn willoze dienaren van de Globalisten. Inlanders die niets te klagen hebben en van buitenaf worden opgehitst.

Het zijn weer gouden dagen voor de blik op het hoefijzer.

Uitgelichte afbeelding ontleend aan Pramen