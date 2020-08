Straatknokploeg en staatsknokploeg slaags in Den Haag

Twee gewelddadige knokploegen zijn donderdag 20 augustus slaags geraakt rond het Binnenhof in Den Haag. Over en weer vielen klappen, ‘rake klappen’ zoals dat dan veelal heet. Aan ‘misse klappen’ doet klaarblijkelijk niemand, maar dit terzijde. De ene knokploeg was echter bewapend en voorzien van voertuigen, en wist de andere knokploeg uiteindelijk te verdrijven en enkele leden ervan te ontvoeren. Die kreeg uiteindelijk de overhand. Geen van beide knokploegen namen de gezondheid en het welzijn van omstanders echter in acht. Geen van beide droegen bijvoorbeeld mondkapjes. Geen van beide verdienen ook maar een greintje sympathie van mensen die niet alleen de eigen vrijheid en gezondheid hoog hebben zitten, maar ook die van elkaar.

De eerste knokploeg staat bekend als het Haagse politiekorps. De tweede knokploeg had geen naam, voor zover ik zag. Maar er liepen mensen mee met stickers van een club voorheen die bekend stond als Viruswaanzin maar zich nu Viruswaarheid noemt. Dit abjecte clubje rond dansleraar Willem Engel vindt corona ongevaarlijk, afstand houden onzin en mondkapjes muilkorven. Vrijheid boven alles, en wat ze hun medemens daarbij kunnen aandoen aan besmettingen, kan ze overduidelijk niets schelen. Engel zelf ontkent betrokkenheid van Viruswaarheid bij de actie van gisteren.(1) Het verslag op Joop.nl stelt echter: ‘Het protest werd georganiseerd door Viruswaarheid (voorheen: Viruswaanzin)’.(2) Hoe dan ook, dat het om soortgelijk gedachtegoed ging, is evident.

Een meegevoerd bord maakt het punt duidelijk: ‘1 ½ meter? Dat bepalen wijzelf wel!’(3) Vrij vertaald: ‘Rekening houden met jouw gezondheid? Dat maken wij wel uit’ of ook wel: ‘Jou niet in levensgevaar brengen? Dat maken wij wel uit!’ Dit is de liberale vrijheid zonder verantwoordelijkheid voor de gevolgen. Dit is de eigen vrijheid hoger stellen dan het welzijn van de ander. Dit is als vrijheid vermomde hiërarchie. Er zijn anarchisten die voor deze misleiding vallen, zo stel ik als anarchist met weerzin vast. Maar de aanpak hoort thuis bij het rechtse liberalisme en bij allerlei enge stromingen nog ver rechts daarvan. Niet bij het anarchisme, niet bij alles wat links, sociaal, solidair en waarlijk anti-autoritair is.

Welnu, dit antisociale en rechts-extreme stel ‘vrijheidsstrijders’ hield dus een demonstratie in Den Haag. Vijftig mensen, vijftig tot honderd? Honderd tot tweehonderd? Eldor van Feggelen, Viruswaarheid-organisator – is die club dan toch (mede-)organisator? – beweerde dat er maar liefst ‘800 mensen op het Plein’ waren.(4) Als dat zo was, en het waren allemaal actievoerders, dan hebben 700 tot 750 daarvan zich buitengewoon goed schuil gehouden, of zich wellicht als virus weten te vermommen. Hoe dan ook, dit antisociale en rechts-extreme gezelschap vocht met de politie, die er zelf trouwens ook best wat van kon. En waarom zouden we tussen deze twee knokploegen sowieso partij kiezen?

Wie begon met slaan? Geen idee, en doet het er toe? De NOS laat beelden zien van zowel onaangenaam politiegeweld als akelige agressie van demonstranten.(5) Een politioneel meppartijtje richtte zich tegen enkele vrouwen van de andere knokploeg die weigerden te vertrekken toen de politie dat beval. Geweld als straf op ongehoorzaamheid dus. Ongehoorzaamheid is echter geen ondeugd, politiegeweld wegens zulke ongehoorzaamheid is niet okay, ook niet als de ongehoorzaamheid komt van extreem-rechtse knokploegtypes, die ik de klappen overigens niet echt misgun. Maar elke vertoning van politiemacht – tegen wie ook – is spierballen rollen van de macht die ons allemaal vertrapt. Je kunt in de afwijzing ervan dus maar beter consequent en categorisch zijn, ook als politieagenten eens onze andere vijand, de fascisten, belagen.

Nu.nl laat eveneens overduidelijk zien dat het initiatief tot geweld bepaald niet enkel van de politie kwam.(6) Potige kerels openen de aanval op agenten. Er zijn beelden van een groep agenten in burger die door de concurrerende knokploeg terug een politiebusje in worden gedreven.(7) Ik kan niet zeggen dat ik dat de agenten in burger erg misgun: dan weten ze ook eens hoe het voelt om belaagd te worden, in plaats van andersom.

Maar de aanvallers vochten niet voor rechtvaardigheid en vrijheid. Ze vochten voor het recht en de vrijheid om jou en mij corona-besmetting, ziekte en dood te geven. En ze vochten om zelf de baas te kunnen spelen op straat, in plaats van de officiële staatsknokploeg. Ik zie de politie graag in de verdediging. Ik zie fascisten echter niet graag in de aanval. En dat is waar hiervan sprake was: fascisten in de aanval. Je kunt in de afwijzing daarvan ook maar beter consequent en categorisch zijn, ook als fascisten eens die andere grote vijanden van ons, de gewapende agenten van de staat, belagen.

Waar ging het allemaal om? Om de coronamaatregelen die door Viruswaarheid met grote agressie worden verworpen. In die verwerping krijgen ze in de praktijk gelijk van… de concurrerende knokploeg, de politie waarmee ze slaags raakten. Als die politie onze gezondheid ook maar enigszins kon schelen, dan droegen alle agenten mondkapjes. Zoals elke beroepsbeoefenaar die van dichtbij contact heeft met ‘burgers’, ‘klanten, ‘cliënten’, – mensen, kortom – een mondkapje hoort te dragen. Om zichzelf te beschermen, maar vooral om de ander te beschermen. Agenten komen maar al te vaak heel dicht bij demonstranten, maar ook bij omstanders. Als ze zelf het virus dragen, kunnen ze dat per ongeluk overdragen. Het kan me niet zo heel veel schelen als de politiemensen corona overdragen aan Willem Engel en zijn fascistenclubje. Die vragen er om. Maar gezien hun gedrag, brengen die het weer over aan anderen buiten hun clubje. En dan kan het me wel een boel schelen.

Agenten kunnen het virus dus ook aan elkaar overbrengen. Ook dat is op zich niet heel erg mijn probleem, zolang het daartoe beperkt zou blijven. Een onderbemenst politiekorps is zwakker en dus minder gevaarlijk. Maar de virusverspreiding stopt ook daar niet automatisch. Ze kunnen het virus ook overbrengen aan omstanders, en dat is wel mijn probleem.

Sowieso: geen mondkapje dragen en wel dichtbij mensen komen – vaak in verhitte situaties, waarin mensen hijgen en dus druppels verder kunnen verspreiden – is net zo goed asociaal als ageren tegen mondkapjes alsof het muilkorven zijn. De politie trad op tegen de geestverwanten van Viruswaanzin/Viruswaarheid. De politie opereerde zelf echter als Viruswaanzin/Viruswaarheid-in-uniform. Of soms zelfs zonder uniform, maar nog steeds in officiële hoedanigheid. Nee, iets te kiezen viel er deze afgelopen donderdag dus niet.

