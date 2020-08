Palestina staat er weer bijna helemaal alleen voor

Met de Amerikaanse verkiezingen in het vooruitzicht, zou men kunnen denken dat er wat gaat veranderen in het Midden-Oosten en misschien ook wel ten goede voor de Palestijnen. Echter niets is minder waar, de Trump campagne staat natuurlijk vierkant achter de bezetters van Palestina, echter de Biden campagne is niet veel beter. Van beide kanten hebben de Palestijnen niets te verwachten.

Op de site ‘Joop’ heeft Jan Scherr half april een artikel geschreven over de uitbreiding perikelen van de bezettende macht van Palestina; in het artikel staat o.a. te lezen:



Groot-Israël realiteit

“ … De komende Israëlische regering, vrijwel zeker onder leiding van Benjamin Netanyahu wil nog tijdens de eerste termijn van Donald Trump een grote stap zetten naar annexatie van de Westelijke Jordaanoever. Oost-Jeruzalem was al bij het Israël van-vóór-1967 getrokken en de annexatie van de Hoogvlakte van Golan kreeg recent de zegen van de Verenigde Staten. Nu zijn dus strategische delen van de Westelijke Jordaanoever aan de beurt.

Wat daarna nog resteert zijn losse Palestijnse gebiedjes die onder controle van het Israëlische leger blijven. Samen met de Gazastrook (tweemaal het eiland Texel) dienen deze als opvangbekken voor de 5,2 miljoen Palestijnen die geen Israëlisch paspoort hebben … “



En dat alles wordt momenteel stapje voor stapje uitgevoerd, gaat gewoon door en heeft zelfs de goedkeuring van de Republikeinse president, die alles wat de bezetters doen, goedkeurt. De NOS wist begin van het jaar een artikel uit de pen te wringen over het plan van president Trump, de loopjongen van de bezetters, en dat plan zou de naam ‘de deal van de eeuw’ mee hebben gekregen. Op voorhand was te verwachten wie er achter het plan zou gaan staan en wie op voorhand het plan zou afwijzen en terecht.



Volgens het artikel van de NOS omvat het plan “ … een “realistische tweestatenoplossing”, zei Trump. Dat is een scenario dat de internationale gemeenschap, waaronder Nederland, ook steunt. Maar de Amerikanen gaan verder en erkennen de Israëlische nederzettingen op onder andere de Westelijke Jordaanoever, die illegaal zijn verklaard door de Verenigde Naties en ingaan tegen het internationaal recht.



De Amerikaanse president twitterde na de persconferentie een kaart van het grondgebied zoals hij dat ziet in wat hij zijn ‘vredesplan’ noemt. In dit voorstel raken de Palestijnen veel gebied kwijt, en dat is ook dan ook een belangrijke reden dat ze het nieuwe Amerikaanse plan afwijzen …”



Dat waren de Republikeinen, met de huidige president aan het roer. Hoe zit het dan met de andere kant, de Democraten? De uitdager van de zittende president is ondertussen bekend en heet Joe Biden. Deze democraat heeft Kamala Harris als ‘running mate’, die bij winst dan vice-president gaat worden, aangewezen. Deze dame staat bekend om het volgende: “ … Harris is een fervent voorstander van Israël geweest. Maanden nadat ze in 2017 in de Senaat was beëdigd, hield ze een toespraak in de American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) waarin ze de band tussen Israël en de VS omschreef als “onbreekbaar”.



“Israël mag nooit een partijdige kwestie zijn. En zolang ik een senator van de Verenigde Staten ben, zal ik er alles aan doen om brede en tweeledige steun voor Israëls veiligheid en recht op zelfverdediging te verzekeren”, zei ze … “(van de site middleeasteye.net).



M.a.w: de Palestijnen hebben niets te verwachten van de Republikeinen en niets van de Democraten, dus enige hulp zal niet van de VS komen.



Geen hulp van Nederland

En natuurlijk, de Nederlandse regering en de Tweede Kamer gingen achter het gewrocht van de ‘deal van de eeuw’ staan, daar de woordvoerders buitenlandse zaken van de verschillende partijen niet of nauwelijks geïnteresseerd zijn in de Palestijnen en hun strijd tegen gebiedsvernietiging. Nee voor de Nederlandse partijen geldt maar één ding en dat is vrede, liefst zo snel mogelijk, zonder dat wij als Nederlanders er wat aan hoeven te doen. En wat in Nederland gedacht wordt, was te lezen in het artikel van de NOS, als men spreekt over “ … De islamitische terreurbeweging Hamas, die de macht heeft in Gaza, wijst de “samenzweringen” die het ziet in het plan af. “Alle opties staan open”, zei een woordvoerder tegen persbureau AP. “De Israëlische bezetting en de Amerikaanse regering zullen verantwoordelijkheid moeten dragen voor wat ze hebben gedaan … “



Het idee dat de Nederlandse staatsomroep praat over een democratisch gekozen regering in een bezet gebied, dat de laatste twee weken elke dag wordt gebombardeerd, als ‘een islamitische terreurbeweging’, zegt al genoeg. Gezien de ‘vele Nederlandse hulp’ aan de Palestijnse bevolking, hebben de Palestijnen daar ook niets van te verwachten.



Midden-Oosten vrienden

Tegenwoordig schijnt een verre vriend net iets betrouwbaarder te zijn dan een naaste buur en dat geldt zeker voor de Palestijnen. Gezien het feit dat de UAE ook toegetreden is tot het invloedsgebied van de bezettende macht van Palestina, zal daar ook niet veel goeds meer vandaan gaan komen. Net als eerder al gebeurd is met Egypte en Jordanië en de komende tijd zullen er nog meer ‘overlopers’ gaan komen, zoals Saoedi-Arabië en Koeweit.



In tijden van aanvallen op Gaza, in tijden van stroom die uren wordt platgelegd, in tijden van het doodschieten van onschuldige burgers en in tijden van het jatten van Palestijns gebied, zouden de Palestijnen wat meer steun kunnen gebruiken.



Maar het lijkt er steeds meer op, dat de hulp aan de Palestijnen van activisten moet komen, digitaal of door een organisatie als BDS of een verloren politica, die daarna meteen aangevallen wordt door collega politici. De Palestijnen komen steeds meer en steeds vaker alleen te staan. Het is een schande dat zoiets gebeurt in de huidige politieke wereld, maar vooral door de acties van moslimlanden.