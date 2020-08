Last night of the Proms een strijdpunt dit jaar, het werd tijd

Nog ruim twee weken, dan is het tijd voor The Last Night of the Proms. Eigenlijk is het cultuurbarbarendom van de BBC dat die wel over de grote netten wordt uitgezonden, en de promenadeconcerten niet. Cultuur voor het Volk, het mocht wat.

Maar die laatste avond dus wel voor de Massa.

Voor de Engelse couleur locale krijgen we dan Jerusalem – Engelse familie ontplofte bijna toen het commentaar zei waar zij en wij bij waren dat de opbrengst van de compositie opgedragen was aan de suffragettes – dat was niet de Patriottische bedoeling.

Blake’s Jerusalem (eigenlijk heeft het die titel niet) is ook geen stof voor domme nationalisten.

De Schotse bijdrage aan die laatste avond is Auld lang syne, dat gezongen wordt om Labourcongressen af te sluiten en bij de jaarwisseling. Kan van Burns niet A man’s a man for a’that gekozen worden?

Hoe de Royal Albert Hall en andere plaatsen coronaveilig ingericht kunnen worden voor die laatste avond? In ieder geval is het niet de bedoeling de twee Toryliederen, lofzangen op kolonialisme en imperialisme, door het publiek gezongen worden. Dat land van hoop en glorie kan best gemist worden.

En of het nu een gebiedende wijs of een aanvoegende wijs is, Rule Britannia kan zomaar niet meer. De dirigente, volgens Trouw:

Afgelopen weekend liet de dit jaar aangestelde Finse dirigente Dalia Stasevska echter weten dat ze het niet meer van deze tijd vindt deze chauvinistische klassiekers ten gehore te brengen. Het is tijd voor verandering, zei ze, zeker in het jaar waarin de anti-racismebeweging zo nadrukkelijk op de deur van westerse samenlevingen bonst. Daarin past volgens haar het toezingen van de koloniale gloriejaren niet meer.

De liederen worden alleen instrumentaal ten gehore gebracht, is de bedoeling, wat met de Pomp & Circumstance March niet moeilijk zal zijn.

Hoe het in het echt zal gaan zal op de loerdoos te zien zijn.

Wie denkt dat alleen in Nederland de kritiek op racisme en kolonialisme rond “het kinderfeest” woedend ontvangen wordt moet maar even deze twiet van de producente van het BBC-programma van geestelijke liederen Songs of praise zien:

Do those Brits who believe it’s ok to sing an 18th Century song about never being enslaved, written when the UK was enslaving and killing millions of innocents, also believe it’s appropriate for neo-Nazis to shout, “We will never be forced into a gas chamber.” #RuleBritannia — Cat Lewis (@catrionalewis) August 25, 2020

“Onze traditie”. Als je die erger onder vuur kunt nemen wil ik dat graag zien.