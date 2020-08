Wie wil in godsnaam hier bij horen?

Donderdag 20 augustus hoorde ik van iemand in een kringloopzaak dat er in het centrum van Den Haag werd gevochten. Wat? Er is toch alleen een bijeenkomst van ouders over de kindertoeslag-affaire? Zouden die ouders eindelijk hun tanden laten zien, zich niet uit het veld laten slaan, de Tweede Kamer binnendringen en poepluiers op de tribune achterlaten? Of een kassabon met de lengte van Tweede Kamer over de Lange Vijverberg, Buitenhof en terug naar het Kamergebouw?

Nee, niets van dit alles.

Zij hebben keurig gedemonstreerd, hielden een bord vast met afgemeten tekst. Deze mensen zijn kapot gemaakt, velen zijn alles kwijt, jaren ellende en armoede. Behandeld als criminelen. Als toetje werd er met Staatssecretaris van Financiën Alexandra van Huffelen een balletje getrapt. Zij trapte de bal weg met schoenen die hakken als stiletto’s hadden. Een outfit alsof zij zich al had opgetut om naar de trouwerij van Grapperhaus te gaan. Ik vond het tekenend voor de verhoudingen: ouders die diep in de zorgen zitten met keurige teksten op borden, en een schoppende staatssecretaris. Veertig ouders lijken nu als eerste geholpen te worden, 26.000 wachtenden staan in de rij. Belastingdienst: ”makkelijker kunnen wij het niet maken’. Het gaat niet om de persoon Alexandra, het gaat om het systeem.

Dus deze burgers waren niet aan het vechten, wie dan wel?

Activisten die demonstreren tegen de dagelijkse bombardementen op de bevolking van Gaza? Of tegen de samenwerking tussen de Verenigde Arabische Emiraten , VS en Israel? Pijnpuntje: VS is vergeten te vertellen dat de VAE F35 bommenwerpers wil aanschaffen en Israel wil de annexatie van de West Bank niet afzeggen maar uitstellen. Tja, daar ga je dan met je uitspraken over meer democratie in het MO. Deze samenwerking krijgt nog wel een staartje.

Wie demonstreerden er dan? Egyptenaren die boos zijn op de wapendeal tussen Egypte en Nederland? Mensen die boos zijn op de flexhuurcontracten, tegen investeerders die huurders geen contractverlenging geven en hen op straat zetten?

Nee, ook zij niet. Dus ik ben eens gaan kijken. Het bleek te gaan om een hele groep mensen die protesteerde tegen de 1,5 meter-maatregel, tegen de spoedwet: de zogenaamde Viruswaarheid-aanhangers.

Als je toch gaat kijken naar deze gekte, deze waanzin, dan klotst het zweet onder je armen vandaan. Keurige mensen, dames met mooie pakjes/jurkjes, ouderen, types die leken op voetbalsupporters, Ben van der Kooij, van de Nederlandse Volksunie, gele hesjes-demonstranten, een paar verdwaalde Occupy-deelnemers etc. Ik sprak iemand aan die een Trump-aanhanger bleek te zijn. Noemde mij het grootste gevaar: ‘Je bent zeker een Antifa activist. Die praten niet, die schieten gelijk!”

Ben rustig op een bankje gaan zitten om de situatie te bekijken. De demonstranten hadden zeer duidelijke leuzen: ‘Wij zijn het Volk’, ‘Wij zijn Nederland’. Vanaf diverse terrassen werden de leuzen ingezet, het bier stroomde rijkelijk.

Een discussie gehad met twee dames waarvan de ene zich afvroeg wat er gedaan wordt met al die petities die gehouden worden. Waarom ouderen geïsoleerd worden, vroeg de andere, en noemde een voorbeeld. Personen zoals Ben van der Kooij kenden ze niet, nooit van gehoord. Neo-nazi’s, nee daar wilden ze niet bijhoren.

Een vrouw kwam naar mij toegelopen, wilde mij begroeten, maar ik had geen idee wie het was. ‘Met jou heb ik toch bloemen neergelegd voor de Tweede Kamer, voor de begrafenis van de democratie?, vroeg ze. Nee, dat was ik niet, ik ben niet van deze gekte.’ Ze keek mij aan en zei: ‘Jij bent nog niet wakker, ik wel’.

Waar heb ik die woorden meer gehoord?

5G activisten, antivaccinatie aanhangers, complotdenkers, Deep State, pedo-netwerken en antisemieten. Wat een giftige cocktail in combinatie met zeer extreem rechtse lui. Deze tekst vond ik op twitter, is van Daniel Gerritsen, PVV-lid, fan van Israelisch Defense Force, fan van FvD en vijand van de islam:

Honderden mensen in de rij te #Rotterdam om vrijwillig een Corona-test te doen.De #corona/#covid LEUGEN. #GROTELEUGEN #NEDERLAND EERST! BESCHERM ONZE MENSEN#WWG1WGA #VRIJHEID #GERRITSEN #TK2021

Op zoek gegaan naar WWG1WGA en dit interessante filmpje gevonden. Het kan niet erger… Trump is onze redder, Trump is de beschermer van de aarde, tegen de Rothschilds, multinationals, voor alle geloven en mensen maar vooral tegen het kwaad. “QAnon Q is een persoon (of meerdere personen) die volgens ons een militaire achtergrond heeft en in contact staat met Donald J. Trump. Hij of zij informeert, instrueert en adviseert ons op crytologische wijze over Trump’s “Draining The Swamp” in de Verenigde Staten. Vandaar dat wij ook de tweets van Trump nauwlettend in de gaten houden. Vaak staan mededelingen van Q in verband met tweets van Trump. Anon staat voor alle anonieme personen die op het forum communiceren met Q en de cryptische puzzels proberen op te lossen”.

Dit soort mensen demonstreerde zaterdag jongstleden met duizenden tegelijk in Berlijn, bestormde er het parlement en trok vergelijkingen tussen COVID-19 maatregelen en WO2. Droeg Nazi-vlaggen en -teksten, om misselijk van te worden. Wie uit Nederland liep hier tussen? Wie heeft zich niet afgekeerd, geprotesteerd of uitgesproken tegen deze waanzin?

Weer terug naar donderdag de twintigste, naar het Plein.

Ik zag Pieter Omtzigt vanuit mijn ooghoek aan komen lopen. Ineens hoorde ik iemand roepen: ‘Pisnicht!’, en een man kwam aangerend. Van meerdere kanten kwamen mensen aangerend, en riepen: ‘Landverrader! Homo!’ De demonstranten dachten dat het Hugo de Jonge was, dat ze hem wel eens even zouden aanspreken. Een angstig gezicht, Pieter Omtzigt, de man achter de aanpak van de kindertoeslag-affaire, werd omsingeld. De marechaussee rende richting Omtzigt toen een lollige demonstrant riep: ‘Ze hebben hem in mekaar geslagen!’ Nog meer paniek bij marechaussee en politie. ‘Grapje’ zei de demonstrant toen ze uit het zicht waren. Wat een klojo was dat.

Zou Omtzigt ook tot de Deep State behoren? Ook weet hebben van het wereldwijde pedo-netwerk dat de wereld wil beheersen? Ach, die Pieter toch…

Ondertussen hadden twee mannen op mijn fiets gepast. Zij kwamen uit Syrië, de ene studeerde en de andere1 deed een opleiding in de zorg, werkte bij mensen met een niet aangeboren afwijking en probeerde geld te sturen naar zijn ouders in Syrië. Beiden bekeken dit met verbazing. Was dit nou het recht op vrijheid, beschaving en waarden…?

– door José van Leeuwen, overgenomen van Konfrontatie

Uitgelichte afbeelding: Marc Nozell from Merrimack, New Hampshire, USA – QAnon vendor, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81524438