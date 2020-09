Trump wil (meer) bloed zien

De bloedige confrontaties tussen antiracistische demonstranten in de VS en door Trump opgejutte extreemrechtse knokkers, verlopen geheel volgens verwachting. De confrontaties in Portland, afgelopen weekend, ontstonden nadat een karavaan dikke trucks door de stad reden, hier en daar op voetgangers inrijdend en ondertussen paintballkogels en anti-berenspray op het publiek spuitend.

Kaart: website Southern Poverty Law Centre https://www.splcenter.org/hate-map

Trump probeerde meteen politiek geld te slaan uit de chaos die er op volgde. Bedenk ook dat enkele dagen daarvoor in een 17-jarig extreemrechts knulletje meerdere demonstranten beschoot met een automatisch geweer in Kenosha (Wisconsin). Er vielen twee doden.

In zijn persconferentie, of wat daarvoor door moest gaan, afgelopen nacht, prees Trump zijn knokkers die Portland binnen waren getrokken. Zoals bekend viel daarbij een dode, een extreemrechtse knokker werd onder tot dusver onopgehelderde omstandigheden doodgeschoten, nadat hij berenspray had afgeschoten. Trump eerde de dode meteen met een tweet. De dode demonstranten van dagen eerder had hij geen woord waardig geacht, evenals de man waar het in Kenosha eerder om begonnen was en die door de politie zonder reden vol kogels gepompt was. De actie van de 17-jarige joche was volgens Trump ‘zelfverdediging’. Op een vraag van een journaliste op zijn persconferentie waarom hij de familie van de neergeschoten zwarte man, Jacob Blake, niet had gesproken, antwoordde Trump onnavolgbaar en verklaarde dat hij wel met hun pastoor had gesproken. De familie van Blake ontkent dat ze een pastoor hebben. Trump heeft aangekondigd vandaag, dinsdag 1 september, Kenosha te gaan bezoeken, wat lokale autoriteiten afwijzen omdat het de boel alleen maar verder zal escaleren, wat kennelijk is wat Trump wil.

De acties zijn een patroon van escalatie, die op vele plekken nu te zien is waar extreemrechtse groepen voor Trump mobiliseren om de Black Live Matter-demonstranten het leven zuur te maken.

De groep patriot Prayer heeft aangekondigd 26 september een volgende demonstratie in Portland te gaan houden. In de tussentijd wordt overal waar demonstranten op straat komen rekening gehouden met nieuwe bloedige acties van extreemrechtse Trumpfans.

De fangroepen voor de schutter van Kenosha tieren ondertussen welig en bij de knokkers in Portland en elders worden jongens gespot die zich bewust net zo gekleed hebben als de puber. Zie hier een overzicht van dergelijke activiteiten en de herkomst van de ‘patriotten’en ‘militia’ en hun banden met lokale afdelingen van de Republikeinse Partij. De rechtse sociale media, die steeds vaker overlopen in mainstreamland (ook in Europa, zie de ant-coronademonstraties van de afgelopen weken) staan bol van de misselijkmakende hoaxmeldingen en – filmpjes over Black Lives Matter.

Demonstreren is voor links moeilijk aan het worden, hoewel het afgelopen nacht de 95 e nacht was dat ze de straat op gingen. Er is een noodverordening van kracht die demonstreren verbiedt, maar toch gingen weer honderden de straat op, onder andere naar het huis van burgemeester Ted Wheeler die die dag jarig was, om zijn aftreden te eisen.

Good evening from North Park Blocks in Portland where protestors have spelled out “fuck you” with balloons in the park. Tonight is Mayor Ted Wheeler’s birthday so several people are also wearing party hats. This marks the 95th night of protests in the city. #PortlandProtests pic.twitter.com/y2sxwDzvI9 — Shauna Sowersby (@Shauna_Sowersby) September 1, 2020

The crowd is now mobile. Hundreds are now marching through the streets of downtown #Portland, asking for the resignation of mayor Ted Wheeler. #PortlandProrests #PDXprotests #BlackLivesMatter pic.twitter.com/llL0KMT4c4 — Portland Independent Documentarians (@PDocumentarians) September 1, 2020



Zie SPLC website voor meer info en volg de vele antifa-groepen op sociale media.

https://www.splcenter.org/hate-map

https://twitter.com/areidross

https://twitter.com/RoseCityAntifa

Het goede nieuws is uiteraard dat antifascisten en antiracisten in de VS doen wat ze kunnen en veel steun krijgen.

Zie dit handboek antifascistisch actievoeren dat gratis beschikbaar wordt gesteld: https://spencersunshine.com/2020/08/27/fortyways/

Met name de solidariteit uit de sportwereld is hartverwarmend.

– Overgenomen van GlobalInfo, geschreven door Kees Stad