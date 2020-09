Gaat Grapperhaus woensdag aftreden? PS: zijn gasten graag even beboeten

Waarover debatteert de Kamer woensdag weer na het reces? Gaat de voorbeeldige en afstandelijke jonge bruidegom Grapperhaus dit overleven?

Afgelopen zondag kwam de zwaarste kritiek op dit CDA-lid en minister van justitie van VVD-kanon Neelie Kroes (lees Rutte). Zij is één van de machtigste vrouwen van Nederland, een trouw partijlid en nooit te beroerd voor een mes in een rug – zij werd van EU-commissaris mededinging adviseur bij Uber. En heeft nog een x-tal commissariaten. Zij – lees Rutte – vindt Grapp totaal ongeloofwaardig (maar Rutte is natuurlijk loyaal…)

En inderdaad: je kinderfeestje zal zijn beboet, of je hebt net als café € 4.000 boete gehad vanwege het gedrag van je bezoekers. De parlementaire pers zaagde Rutte vrijdagavond een half uur door over de huwelijksfoto van Grapp. Maar de Ierse Eurocommissaris is vanwege een corona-misstapje afgetreden.

O ja: burgemeester Bruls van Nijmegen, voorzitter van de veiligheidsregio’s vond dat de protesten van de BOA-bond ‘meer zeggen over de bond dan over Grapperhaus…’. En ja hoor: Bruls is van het CDA.

Vijf koppen over Grapp in het nieuws – zelfs de Linda bemoeit zich ermee…

LINDA: Grapperhaus wil in gesprek met boa’s en politie na bruiloft …

Dagblad van het Noorden: ‘Jongeren een strafblad? Dan Grapperhaus ook!’

Trouw: De bruiloft van Grapperhaus en het paaltje van Lubbers …

Beveiligingnieuws.nl: Minder coronaboetes na beelden bruiloft Grapperhaus – Handhavers vinden het moeilijk om burgers nog aan te spreken op overtreding van de coronamaatregelen, sinds de verantwoordelijke minister Grapperhaus en …

de Volkskrant: Boa’s delen minder coronaboetes uit na overtreding Grapperhaus, aldus vakbond

Zes vragen over Grapps huwelijk

1 – Bestaan er voor ministers aparte regels bij overtredingen?

2 – Moeten de bruiloftsgasten van Grapp niet beboet worden en zodoende meteen een strafblaadje oplopen?

3 – Moet het Rode Kruis dit besmette excuusgeld wel aannemen? Wat vinden Rode-K-‘ambassadeurs’ Irene Moors, Humberto Tan, Floortje Dessing, Yfke Sturm en Helga van Leur?

4 – Had Grapp zijn huwelijk niet moeten uitstellen, zoals duizenden ander Nederlanders hebben gedaan?

5 – Vindt Rutte Grapp nog steeds geloofwaardig als afstandelijke coronabestrijder? Rutte vond vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie dat het wel kon. Rutte erkent dat het ‘absoluut niet goed is gegaan’ op de bruiloft, maar nu moet de kous af zijn na Grapps openbare spijt.

6 – Kan de minister nog als strenge, maar rechtvaardige schoolmeester optreden, die het negeren van anderhalve meter keihard ‘asociaal’ noemde?

– Uitgelichte afbeelding: Door Photo: Yordan Simeonov (EU2018BG) – Dit bestand is afgeleid van: Informal JHA meeting (Justice) Arrivals (26031834658).jpg, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70324317