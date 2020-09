Brand in kamp ‘Moria’ Corona, waar de EU je doodvonnis tekent

Het maakt niet uit hoe de branden in Kamp Moria zijn ontstaan. Kamp Moria is, of was, geen opvangkamp maar een interneringskamp. Een concentratiekamp. Een plek om vluchtelingen vast te houden, omdat geen enkel Europees land een vluchtelingenverdrag wil naleven.

Op elkaar gepropt, te weinig eten, te weinig hygiëne. Geen enkel toekomstperspectief, alleen maar wachten. En waarop? Dat gaat een keer mis. Ieder mens heeft een moment waarop het breekpunt wordt bereikt. Dus het kan, dat er brand is gesticht. Maar het kan ook dat er iets mis is gegaan met een kacheltje of een kooktoestelletje in een overvolle tent. Hoe dan ook: de verantwoordelijkheid ligt per definitie bij de autoriteiten die de situatie daar zo doen ontstaan en laten voortduren. Maar terwijl aan een interneringskamp niks verloren is, is er wel aan humaniteit verloren en zwerven vluchtelingen die schamele bezittingen in de brand zijn kwijtgeraakt, besmet of niet besmet met corona, nu op straat, ten prooi aan extreem rechts tuig dat hen het liefst de zee in jaagt. Wrang is het dat de bevolking van Griekenland, van Lesbos, eigenlijk hetzelfde wil als de opgesloten vluchtelingen: dat de EU die verdomde grenzen nu eens openzet om vluchtelingen op te vangen. Maar nationalisme, racisme en kapitalistisch eigenbelang in alle EU landen maakt van vluchtelingen al decennialang de favoriete speelbal.

In Kamp Moria brak vorige week Covid19 uit. Sea Watch meldde dat dit op 3 september bekend was geworden en riep toen al: Evacuate Now!

“In times of Corona, the EU boasts to be solidarity, stick together and support each other. But for a long time, European solidarity has stopped with those who do not own a European passport.”

4 september viel te lezen bij One World [1] :

“Op dezelfde dag dat in kamp Moria waterkraantjes werden verwijderd, werd het eerste coronageval vastgesteld.”

Het was allemaal al lang te voorzien. Er is ook gesold met een een kliniek van Artsen zonder Grenzen (AzG) die naast Kamp Moria was neergezet maar dicht moest.

“De organisatie (AzG) betaalt de kliniek uit eigen middelen en wijst Europese subsidie af, omdat ze de EU mede-verantwoordelijk houdt voor de huidige vluchtelingenellende aan de grenzen van Schengen.”

In plaats daarvan kwam een door Neederland gefinancierde tent van ‘Movement On The Ground” (MOTG) aan de andere kant van Moria, zonder personeel. Het hele verhaal van huiveringwekkende regeltjes en burocratie en totale onverschilligheid is bij de Groene te lezen [2], een typisch Neederlands gesol met vluchtelingen om maar te kunnen doen alsof er iets voor ze wordt gedaan:

“AzG moest zijn Covid-19-kliniek opdoeken, toen Griekenland officieel kon rekenen op de door Nederland toezegde hospitaaltent. Terwijl AzG in Athene druk aan het lobbyen was om sluiting van de kliniek op Moria te voorkomen, zonder enige hulp van MOTG, en ook niet van Broekers-Knol, waren Nederlandse ambtenaren in druk overleg met de Griekse collega’s over de feestelijke overdracht. Van de reputatie van MOTG is op Lesbos intussen weinig meer over. (…) ‘Verlengstuk van een onmenselijk beleid’, ‘Op schoot bij de huidige foute Nederlandse én Griekse regering’, ‘Dik betaald VIP-schoothondje van Ankie Broekers-Knol’, ‘Overheidsinstantie, allang geen ngo meer’, ‘Hulpverleners met een verdienmodel’, ‘Humanitaire entrepreneurs met belastinggeld’.”

We horen nu over 36 besmettingen, maar ik heb ook ergens 116 gelezen. Het maakt niet uit want het worden er elke dag razendsnel meer en niemand weet hoe snel en hoeveel. Ten tijde van de eerste besmetting waren er kranen weggehaald. Al maandenlang wordt er aangedrongen op tenminste een oplossing voor 500 kinderen en Neederland deed niet onder voor Oost Europese landen die weigeren vluchtelingen op te nemen. Het stelselmatige heen en weer schoppen van vluchtelingen tussen dictatoriale ‘democratische’ staten in Fort Europa die vooral met hun eigen volk eerst bezig zijn, kent geen grenzen. Hoe ironisch, want die grenzen zijn er wel als het gaat om het tegenhouden van vluchtelingen. De gevolgen zijn op conto van de Europese lidstaten en hun terroristische regeringen te schrijven. Terreur ja, dat is het als je stelselmatig mensen laat creperen. In de brand zijn ook mensen doodgegaan. Connect by Music verhaalt op Facebook van de 16-jarige Obaeed Hassani die het leven er heeft verloren, en “op dit moment wordt er gesproken over 35 doden, dit is niet officieel bevestigd. Duizenden kinderen en jongeren die, al dan niet met hun ouders, de brand wel hebben overleefd zijn uit het kamp geëvacueerd en worden nu gedwongen om op straat te leven.” In de Neederlandse media worden de doden nog niet eens vermeld! De zoveelste doden door crimineel Europees beleid.

Zomaar een paar andere berichten over de Europese misdaden:

Gisteren, 9 september jl.: Sea Watch op Facebook meldt dat een van hun schepen, de Moonbird, in Italië aan de ketting is gelegd:

“The criminalization of our sea rescue and aerial monitoring missions continues – now the Italian authorities have grounded our Moonbird. They try to close our eyes on the Mediterranean to prevent witnessing the criminal actions committed by European and Libyan actors.”

8 september jl: een nieuw rapport van Amnesty over Malta [3]:

“Zo werden migranten en vluchtelingen onrechtmatig teruggestuurd naar Libië, kreeg het afleiden van boten naar Italië voorrang op het redden van mensen in nood, werden honderden mensen illegaal vastgehouden op slecht uitgeruste ferryboten buiten de Maltese wateren, en werd een nieuw akkoord met Libië ondertekend dat moet verhinderen dat vluchtelingen Malta bereiken.”.

2 september jl: Vluchtelingen zien zich steeds meer genoodzaakt om via een gevaarlijke route over de Atlantische Oceaan te proberen naar Europa te komen [4]:

“More than 250 people are known to have died or gone missing so far this year according to the International Organization for Migration. That’s already more than the number of people who perished trying to cross the Western Mediterranean in all of last year. In the week that The Associated Press spent in the Canary Islands to report this story, at least 20 bodies were recovered.”

24 augustus jl: een vluchteling weet in het geniep opgenomen videobeelden uit een Maltese grensgevangenis te smokkelen [5]:

“A group of men who have spent months at the Safi barracks are begging to be allowed to return home, as they remain cramped in the detention centre under appalling conditions and with no update on their asylum claims.”

Het is maar een greep uit wat er aan verhalen en informatie boven komt drijven. De ellende van vluchtelingen voltrekt zich in volstrekte mediastilte. De brand in Moria heeft daar verandering in gebracht.

En waar hebben die media het dan over?

Volgens berichten zou vandaag een Neederlands noodhospitaal zijn afgebrand. Zou dat diezelfde tent zijn waar Artsen zonder Grenzen voor moest wijken? Net twee dagen in gebruik voor rijkelijk late corona testen. Het is wel weer typisch hoe Neederland zich op de borst klopt hiermee. Maar de werkelijkheid is dat er alles aan wordt gedaan om er maar voor te zorgen dat die vluchtelingen niet hier komen, dat ze in Griekenland kunnen worden gehouden [6]:

“Minister Kaag voor Ontwikkelingssamenwerking heeft wel 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor noodhulp aan Griekenland. Dat geld is bedoeld voor opvang, onderdak en basisbehoeften zoals voedsel, medische hulp en psychosociale steun.

“We zijn solidair met de vluchtelingen en migranten en met de Grieken”, zegt Kaag. “Het is vreselijk dat zovelen in het opvangkamp, waar de omstandigheden al zo dramatisch waren, zijn getroffen door de branden. Onze prioriteit is nu om menswaardige opvang te bieden.”

“Al dramatisch waren”, zegt Kaag. Mag ik even een teiltje? Al die tijd bekommerde niemand zich erom.

Als branden al zijn aangestoken, was het misschien wel – hoe wrang ook – het beste dat er kon gebeuren in tijden van absolute wanhoop en uitzichtloosheid. Er zijn tenminste wat ogen open gegaan. Maar of die geopende ogen ook leiden tot open armen? Reken er maar niet op. Er zal nog altijd voor gestreden moeten worden. En als daar letterlijk vuur aan te pas moet komen, dan bewijst dat vooral hoe erg de terreur tegen vluchtelingen is.

[1]