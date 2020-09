Nederland neemt het enorme aantal van 100 Moria-vluchtelingen op

Het vluchtelingenkamp Moria is afgebrand.

Ten eerste: het feit dat dit soort kampen om te beginnen bestaat is een schande van historische proporties. De Europese Unie zal in de geschiedenisboeken ervoor verantwoordelijk worden gehouden. Het is niet de schuld van Griekenland of Italië dat deze toestanden onstaan zijn, maar die van de Europese Unie. Als deze vluchtelingen gelijkmatig over de Unie verspreid zouden worden zou er geen enkel probleem zijn (en landen die vluchtelingen weigeren zoals Polen, Hongarije of Slovenië moeten onverwijld uit de Unie getrapt worden, regelrecht terug naar Poetin).

Er wonen ca. 500 miljoen mensen in Europa, dus het is geen enkel probleem om tienduizenden, zelfs honderdduizenden vluchtelingen te absorberen. Zelfs in dat laatste geval heb je het nog steeds slechts over tienden van procenten. Maar als je dit alleen maar aan de zuidelijke landen, voornamelijk Griekenland en Italië, overlaat, ja dàn heb je een probleem. Op Lesbos wonen ongeveer 80.000 mensen. Als daar 20.000 vluchtelingen bijkomen is het niet moeilijk je voor te stellen dat er problemen ontstaan.

Dus nu was er sprake van dat wij, Nederland, maar liefst 500 vluchtelingen van kamp Moria zouden opnemen. Gelijk kreeg heel rechts Nederland vlekken in zijn nek, wat nog heel onaangenaam moet zijn met zo’n parelketting als Ankie Broekers-Knol draagt. Dus in haar oneindige wijsheid en nimmer aflatende kruideniersmentaliteit besloot de Nederlandse regering (rechts Nederland dus) dat wij het weliswaar lagere maar nog steeds enorm genereuze aantal van 100 Moriakampbewoners binnen gingen laten. Máár, dat kon natuurlijk niet zomaar.

Ten eerste moest dit aantal van honderd wanhopige vluchtelingen afgetrokken worden van het aantal wanhopige vluchtelingen waarmee we al eerder akkoord moesten gaan om toe te laten. Wanhopig of niet, de cijfers moeten wel blijven kloppen, nietwaar?

Bovendien moest de regering toegestaan worden nòg strenger om te gaan met mensensmokkel (ik vraag mij af hoe men dan om te beginnen nog niet zo streng mogelijk daarmee om ging).

Ook moesten asielprocedures in ruil maar weer eens verder verkort kunnen worden.

En verder moesten asielverzoeken van mogelijk criminele asielzoekers voor onbepaalde tijd uitgesteld kunnen worden.

Lees: als we dan toch die miserabele 100 extra bruine mensen dan wel moslims op moeten nemen in onze bevolking van 17 miljoen, willen we daar tenminste duizenden andere bruine mensen dan wel moslims voor tegen kunnen houden.

Deze regering wordt verondersteld uit ‘fatsoenlijk’ rechts te bestaan. Maar ze weten o zo goed dat een belangrijk deel van hun kiezers uit hetzelfde schuim bestaat als diegenen die op de PVV of de FvD stemmen, en dragen daarom slechts een masker van fatsoen (en meer parelkettingen en marginaal minder lelijke stropdassen). Als ze deze schandalige compromissen niet sluiten weten ze dat een deel van hun kiezers alsnog PVV of FvD zal stemmen.

Zoals ik zei: dit gaat in de geschiedenisboeken terecht komen, zoals dat nu nog teruggevonden kan worden op internet over gebeurtenissen van 80 jaar geleden.

(Foto: videostill)