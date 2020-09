Jeremy Corbyn over Salvador Allende Gossens

Deze tekst van Jeremy Corbyn heb ik geplukt uit het ongure wereldje van Keizer Zuckerberg en plaats ik vertaald hier.

Corbyn heeft meer gemeen met Allende dan zijn “Belgische” achternaam, uiteraard. Misschien is het toch een zegen dat hij niet de Britse of Engelse Allende heeft mogen worden – de ongemoeid gelaten commentaren bij de tekst in het keizerrijk blaken van moordlust. Eén bloeddoordrenkte sofa was er al een te veel.

Vandaag is de verjaardag van de coup van Pinochet tegen de gekozen regering van Salvador Allende in Chili.

Ik heb Chili voor het eerst bezocht in 1969. Unidad Popular stelde haar programma samen, de 1-mei-mars was vervuld van hoopvol spreken dat Links bijeen zou komen om een president te kiezen die de transformatie van Chili zou leiden.

Een jaar later werd Allende gekozen en nam hij het ambt op zich.

De boodschap die de wereld overging was bezielend. Een socialistisch platform om de maatschappij ten gunste van de velen werd ingesteld.

De bloei van kunst, verbeelding, protest, eisen, had tot nieuwe huizen, scholen, toegang tot de universiteit geleid en echte hoop voor miljoenen.

De oppositie in Chili, conservatief en bitter, werd aangemoedigd door de middelen die de allergrootste concerns en de machtigste staat ter wereld, de Verenigde Staten van Amerika, aanreikten.

Drie jaren van wereldomvattende solidariteit van miljoenen en oppositie van miljonairs leidden tot de coup van 1973. Groot-Brittannië leverde de vliegtuigen die de president bombardeerden. Het terreurbewind brak aan. Duizenden werden vermoord.

De enige manier om dit te gedenken is de heldhaftigheid van gewone mensen die buitengewone dingen doen. En van de naakte macht van de rijksten en machtigsten om hun privilege en rijkdom te behouden.

Vijftig jaar na zijn verkiezing in 1970 herinnert men zich Allende en wordt hij geacht als de fatsoenlijke visionaire socialist die hij was. Pinochet en de generaal worden veracht als de gewelddadige boeven die zij waren.

De liederen van Victor Jara en de poëzie van Neruda zullen nooit verdwijnen.

Want er zijn miljoenen van ons meer vastbesloten dan ooit om die fatsoenlijke wereld van gelijkheid, vrede en gerechtigheid te scheppen.