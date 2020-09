Roger Stone stelt staatsgreep Trump voor bij verlies verkiezingen

Roger Stone, een van de criminele ondersteuners van het regime Trump voor wie het van levensbelang is dat Trump herkozen wordt om te voorkomen dat ze na 20 januari 2021 (weer) gearresteerd worden, heeft Trump opgeroepen tot diverse draconische maatregelen om de door Trump en hemzelf verzonnen stemfraude bij de aankomende verkiezingen te voorkomen.

Stone, die inmiddels zijn 40 maanden durende gevangenisstraf had moeten uitzitten als die niet door Trump opgeheven was (in ruil voor zijn zwijgen over zijn vuige praktijken voor Trump), heeft op zaterdag in een telefoongesprek met de zo mogelijk nog knettergekkere Alex Jones in diens show Infowars gezegd dat als Trump de verkiezingen verliest hij eenvoudigweg de macht moet grijpen door de staat van beleg af te kondigen. Verder moeten dan ook prominente figuren als Bill Clinton, Hillary Clinton, Tim Cook van Apple, Mark Zuckerberg en eigenlijk gewoon iedereen die van “illegale activiteiten” wordt verdacht gearresteerd worden. Want als Trump verliest moet het wel via fraude gebeurd zijn, nietwaar?

Verder zouden de stembiljetten in Nevada (waar hij op dat moment met Trump was) op verkiezingsavond in beslag moeten worden genomen en waarschijnlijk gewoon niet meegeteld omdat Nevada bij voorbaat al als corrupt beschouwd moet worden:

Stone also said: “The ballots in Nevada on election night should be seized by federal marshals and taken from the state. They are completely corrupted. No votes should be counted from the state of Nevada if that turns out to be the provable case. Send federal marshals to the Clark county board of elections, Mr President!” (The Guardian)

Verder moet een site als The Daily Beast eigenlijk ook maar uit de lucht gehaald worden en de medewerkers ervan in bewaring gesteld, omdat die het gewaagd hadden te speculeren over wat te doen precies in zo’n scenario als door Stone geschetst.

Trump op zijn beurt laafde zich ook nog eens aan geweldsfantasieën in zijn aanstaande Fascist States of America, waarin linkse protesten direct neergeslagen zullen worden. Daarvoor zou dan de Insurrection Act gebruikt kunnen worden, iets dat hij afgelopen zomer al overwoog. Volgens die wet mag de president federale troepen inzetten om de – federale – wet af te dwingen.

Nu is Stone niet echt dom, en ook denk ik dat zelfs Trump niet gelooft in al deze stemfraude-onzin. Trump is weliswaar een weerzinwekkend stompzinnige hufter, maar zelfs hij is niet helemaal zo oerstom als hij eruit ziet en zich gedraagt. Hij heeft immers een levenslange carrière als oplichter en manipulator achter de rug, en zijn gedrag is deels een act om zijn aanhang op te hitsen. Hij doet dat weliswaar op een stuitend botte manier, maar toch heeft hij daarin wel degelijk vaardigheid opgedaan en hij weet welk soort mensen hij daarmee kan bespelen.

Hoe realistisch de plannen van Stone zijn is maar de vraag. Legaal is het zeker niet, maar dat zijn staatsgrepen natuurlijk nooit, en Stone en Trump zijn wel de laatsten om zich daarom te bekommeren. Dus we kunnen een dergelijk scenario niet helemaal uitsluiten. Van de andere kant moet je bij een staatsgreep wel het leger achter je hebben en dat is slechts voor de helft het geval, bleek uit recente peilingen onder militair personeel (in 2016 was dat nog tweederde).

Ik denk dan ook dat Stone’s doel niet een dermate platte staatsgreep is zoals hij beschrijft, maar eerder het zaaien van grote verwarring omtrent de validiteit van een verkiezingsuitslag, waarna een scenario zoals ik eerder beschreef gevolgd kan worden. Want daar zie ik de Republikeinen, zeker de huidige generatie, wel degelijk toe in staat. Het feit dat een sujet als Stone al decennialang een carrière heeft in en om de Republikeinse Partij laat immers zien dat de Republikeinse Partij een inherent anti-democratische, autoritaire beweging is, een aspect dat onder Trump een absolute climax aan het bereiken is.