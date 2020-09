De Jonge merkte zondag dat christendom niet spoort met neoliberalisme

Hugo de Jonge leidt het CDA en heeft zondag in de Rode Hoed in Amsterdam nogal uitgesproken gepredikt tegen het neoliberalisme. Hij heeft opeens gemerkt dat zijn christendom niet spoort met het egoïsme van neolib… Het zijn zo ongeveer tegendelen, heeft onze Hugo nu ook door. Hij sprak daar trouwens de Abel Herzberglezing uit, naar de Joodse advocaat die na de oorlog als eerste de Holocaust in Nederland beschreef.

Onze vice-premier is ook minister van volksgezondheid, welzijn en sport. Zijn partij bezet slechts 19 van de 150 zetels in de Tweede Kamer. Even voor het achterhoofd: de VVD 32 zetels, de PVV 20, D66 19. GroenLinks en de SP beide 14, PvdA 9 en Forum 2 (twee).

De Jonge veroordeelde zondag met name

marktwerking, vooral in de zorg en bij het openbaar nut

flexwerk, en pleitte voor vaste contracten

egoïsme, egocentrisme, gebrek aan empathie. Slaat dat ook op ijdelheid en rare schoenen?

Maar waar waren we? O ja, voor de goede orde even vijf kernwaarden van het christendom:

naastenliefde – heb uw naaste lief, incl. vijanden. Maar pas op! Geen wipje met de buurvrouw!

op tijd je rust nemen

paps en mams eren

niet moorden, overspelen, stelen of vals getuigen (= liegen, zoals de belastingdienst)

Niet stiekum de nieuwe BMW/Jaguar/telefoon/baan/huis van je buurman willen inpikken.

Christenen horen ook een hekel te hebben aan arrogantie oftewel hoogmoed. Of zoals voorman J. Christus uitlegde: iedereen, ongeacht maat, kleur of seksuele aard heeft gelijke rechten. Dat idee werd bijna 2000 jaar later overgenomen door Karl Marx en vrienden.

En o ja: iedereen heeft recht op een leefbaar inkomen, zeg maar: basisloon. Staat echt in de bijbel! Op die plek staat ook een protest tegen flexwerk en nul-uren. Matteüs 20:1-16a. Ook goedkope woningen. Overigens is de tweede naam van De Jonge toevallig ook … Mattheüs. Hij schijnt een actief protestant te zijn. Onze Mark is dat naar verluidt ook, maar dan alleen op zondagochtend.

Hoe nu verder?

Gaat het CDA nu meer Griekse vluchtelingen toelaten?

Gaat het CDA nu flexwerk afschaffen?

Gaat het CDA egoïsme actief tegenwerken?

Gaat het CDA woonblokken voor minvermogenden en daklozen, oprichten?

Gaat het CDA het Leger des Heils de rijke wijken insturen, om egoïsme met wortel en tak uit te roeien?

Ik dacht van niet.

Arthur Graaff

PS: het blijft echt totaal onbegrijpelijk dat de zwaarste juridische kritiek op Grapperhaus, van de hoogste jurist in Nederland, de oud-president van de Hoge Raad Geert Corstens, geen effect had. Zie Buitenhof.

Uitgelichte afbeelding: Door European People’s Party – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EPP_Summit,_20_June_2019_(48097642061).jpg, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88274371