De antisemitische wortels van de beweging tegen de corona-maatregelen

Ik zag tot mijn spijt van de week naast alle Qanon/Corona/5G conspiracy onzin ook weer de usual 9/11 conspiracy-dingen voorbij komen. En ik ben niet vies van een goeie conspiracy à la “who shot JFK” en “waarom stort toren 7 in zonder dat er een vliegtuig aan te pas komt”, maar ik zag dat er weer van alles werd gedeeld over hoe Israël/Joden achter 9/11 zouden zitten. Inclusief vage diagrammen over hoe de Twin Towers een Davidster vormen en de gouwe ouwe “alle Joden kregen een berichtje de dag van tevoren om thuis te blijven”.

Toen dacht ik: laat ik nog maar eens wat tikken over hoe samenzweringstheorieën vaak uit de koker van extreem-rechts komen en waarom. Helemaal nu er zoveel mensen voor het eerst worden blootgesteld aan allerlei samenzweringen waarvan ze niet door hebben dat ze antisemitische wortels hebben.

Qanon: de goeie oude Blood Libel-theorie. Joden werden in de middeleeuwen er van beschuldigd dat ze christelijke kinderen ontvoerden om er (seksuele) rituelen mee te doen. Als er ergens een dood kind werd gevonden, en er was geen duidelijke dader, dan werden de fakkels aangestoken, de dichtstbijzijnde Joodse familie opgezocht en werden zij vermoord, basically als oplossing voor het probleem van “geen dader”. De katholieke kerk ging hierin mee aangezien zij Europa wilden zuiveren van de Joden, want die zouden Jezus hebben vermoord. (De Romeinen deden natuurlijk alles in opdracht van de Joodse Raad…ahum..). De houding van de katholieke kerk is sowieso de basis voor 99 procent van antisemitisme. De creatie van de getto’s, het aanzetten tot pogroms, uitsluiting van bepaalde beroepen en gilden en de schuld afschuiven van falend beleid op Joden… allemaal uit de koker van Rome. De ratten-linie van onder andere ODESSA om Nazi-misdadigers weg te sluizen via Rome naar Zuid-Amerika was een soort van kers op de taart na bijna 1.500 jaar antisemitisme te hebben gevoed.

5G: Poisoning the well. Bij iedere grote uitbraak van een ziekte of pandemie in de middeleeuwen werd al snel met de vinger gewezen naar Joden. Die zouden door middel van collectieve vergiftiging de macht willen overnemen van de christenen. Handig voor machthebbers om zo de verantwoordelijkheden af te schuiven. Het feit dat George Soros, een Joodse zakenman, prominent naar voren komt in “5G veroorzaakt Corona”-theorieën is niet toevallig. Ik zag zelfs al gekunstelde stukken voorbij komen waar in werd gesteld dat Bill Gates waarschijnlijk een “geheime Jood” is en dat hij samen met Soros de wereld wil overnemen via 5G/Corona. Het is de moderne variant van “poisoning the well”.

Hollywood: Toen Joden allerlei beroepsverboden kregen in de middeleeuwen en de renaissance werd de range van beroepen erg klein. Velen doken in de kunst, muziek, theater, etc, waardoor er een goede vertegenwoordiging was van Joden in de cultuursector. Bij immigratie naar de VS begin twintigste eeuw was het voor veel Joden vanzelfsprekend om dan ook daar weer in de cultuursector te werken. Daarom zie je veel Joden ook nu nog aan het werk in “Hollywood” en is het voor antisemieten een stiekeme term voor Joden geworden.

Joden hebben altijd geld en zijn goed met geld: dankzij dezelfde beroepsverboden en de orthodox katholieke opvatting dat “geld-leners” slecht zijn werden Joden gedwongen door verschillende Europese machthebbers om te werken als accountants, geld-leners, handelaars, etc. Om vervolgens, als het dan financieel slecht ging, diezelfde Joden de schuld te kunnen geven van de economische crisis. Die smet is nooit meer weggehaald. Dat 90 procent van Joden in Europa in armoede leefden in de getto’s van Duitsland, Polen en Hongarije en op bijvoorbeeld het (Wit-)Russische of Oekraïense platteland deed er niet toe natuurlijk.

Communisten/marxisten zijn Joden: omdat veel Joden in armoedige omstandigheden leefden, onderdrukt werden en op zoek waren naar een uitkomst, sloten veel Joodse intellectuelen zich aan bij vrijheidsbewegingen. De Franse Revolutie, Russische Revolutie, etc. Om tweestrijd te zaaien binnen de revolutionaire kringen wisten reactionaire bewegingen dat de antisemitisme kaart het handigst was. Zo werden bijvoorbeeld na de Franse Revolutie vanuit monarchistische bewegingen al snel boeken gepubliceerd die de Joden de schuld gaven van de Franse Revolutie. En tot op de dag van vandaag zijn Franse monarchisten dikke vrienden met het Front National van Le Pen en met de ontzettend rechtse katholieke beweging in Frankrijk, die nog steeds een einde willen maken aan de republiek.

De Russische tsaar deed hetzelfde in de negentiende eeuw. Hij liet de Russische geheime dienst de “Protocollen van de Wijzen van Zion” schrijven. Een vals document zogenaamd geschreven door een Joodse ‘kabaal’ waarin staat dat Joden de wereld willen overnemen door de huidige machthebbers (monarchen in die tijd) af te zetten. De Protocollen belandden begin twintigste eeuw in de handen van Duitse nationalisten, die het vervolgens weer ver-Duitsten met een gevaar voor de Kaiser, en later via de NSDAP werd een deel van de anti-Joodse propaganda hier op gebaseerd. De Protocollen kwamen ook in de handen van Henry Ford, die zijn uiterste best deed om de grootste antisemiet in de wereld te zijn. Hij publiceerde de Protocollen met hulp van zijn autofabrieken onder het kopje “The International Jew”. En tot op de dag van vandaag zijn het voornamelijk Amerikaanse websites en drukkerijen die de Protocollen beschikbaar stellen aan een wereldpubliek, daar waar publicatie van het boekje in Europa aan banden is gelegd vaak. Met de publicaties van Ford komen ook de termen “internationalisten” en “globalisten” naar voren als synoniemen voor Joden. De NSDAP was snel in het overnemen van die termen. Goebbels wist dat hij hiermee een gematigd publiek anti-Joods kon krijgen zonder direct Joden te noemen. Internationale communisten zijn natuurlijk helemaal een soort van dubbel-whammie.

Met de meeste samenzweringstheorieën komt er altijd wel weer naar voren dat er ergens een kabaal achter zit. Kabaal is een directe verwijzing naar Kaballah, een mystieke tak van het Joodse geloof. Internationalists, Globalists, the New World Order, Illuminati, de Bilderbergers, Rothchild, Hollywood, etc.: in iedere samenzwering komen deze termen weer naar voren. Vaak in combinatie met “de Mossad” of de “Israeli Secret Intelligence Services”. Verwijzen naar Israël in plaats van naar Joden is simpelweg een juridische truc om bepaalde artikelen te kunnen publiceren en om mee te deinen op de internationale verontwaardiging over de behandeling van de Palestijnen.

Maar… dus… de huidige samenzweringstheorieën hebben een goede bodem in historisch antisemitisme, maar wat ik mis in veel artikelen en publicaties hierover is de link met Holocaust-ontkenning,en de ondermijnende functie van zulk negationisme die nu direct overspoelt naar de anti-coronamaatregelen-beweging.

Nog geen seconde na de overgave van Hitler-Duitsland ontstonden al de eerste Holocaust-ontkenningstheorieën. ‘Wir haben es nicht gewusst’ was duidelijk niet sterk genoeg om te ontkomen aan de oorlogsmisdaden-tribunalen, dus er werd ingezet op ontkenning van die misdaden.

De organisatie Stille Hilfe für Kriegsgefangene und Internierte, mede opgericht door de dochter van Himmler, Gudrun Burwitz, verzamelde geld om SS-misdadigers bij te kunnen staan met advocaten, huisvesting, onderduiken, het maken van valse paspoorten, etc. Door de jaren heen verzamelden ze ontzettend veel geld en besloten ze om ook aan “educatie” te gaan doen. Holocaust-ontkenning en het financieren van neo-nazi bewegingen hoorde tot de kerntaken van Stille Hilfe. Al snel vonden ze ook genoeg geld om Holocaust-ontkenners die in de problemen kwamen met de Duitse Justitie bij te staan met advocaten en huisvesting.

En het is in dit netwerk waar veel van de huidige samenzweringstheorieën naar voren komen. Om te kunnen publiceren, toespraken te mogen houden, bijeenkomsten te mogen doen als Holocaust-ontkenners moesten auteurs en sprekers gaan werken met verborgen termen. Direct Joden noemen kon niet. Dus werden termen als “globalisten” en “internationalisten” weer afgestoft.

Iets wat deze beweging ook goed deed, en dat zie je bij de anti-coronamaatregelen-lui ook, was om zogenaamde wetenschappers bij de ontkenning te betrekken. Allerlei chemici, historici en architecten publiceerden zogenaamde wetenschappelijke artikelen over waarom bijvoorbeeld Zyklon B nooit gebruikt werd voor vergassing, of hoe de bouw van Auschwitz duidelijk na 1945 plaatsvond, hoe documenten aangeven dat Joden het best goed hadden in kampen of dat er nooit zes miljoen Joden hadden gewoond in Europa zelfs. De Holocaust-ontkenners schermden met hun wetenschappelijke titels. Professor dit en hoogleraar dat.

Nazistische historici probeerden en proberen met alle macht ondertussen de bombardementen op Dresden door de geallieerden op hetzelfde niveau te zetten als de misdaden van de nazi’s. Of schrijven uitgebreid over de misdaden van Stalin. De ‘Hitler was gewoon een product van zijn tijd en iedereen was slecht toen’-verdediging. Dat zie je ook nu heel erg terugkomen bij Forum voor Democratie-aanhangers. Zo van: “ja, maar de communisten/marxisten dan!?”.

Dezelfde Holocaust-ontkenners, zoals bijvoorbeeld David Icke, zie je nu weer terugkomen met corona-theorieën. Dat is geen toeval. De mensen die in de Stille Hilfe actief waren hadden een strategie: ondermijning en verwarring zaaien. Als men de bevolking zo ver zou krijgen dat ze ook maar enigszins gingen twijfelen aan de geschiedenis zoals die wordt uitgelegd door “De Overheid” dan kan je ruimte maken voor nieuwe opvattingen en oplossingen. Zagen aan de poten van “Het Gezag”.

De overheid liegt over de moord op zes miljoen Joden, dat is de schuld van het Joodse kabaal, politieke correctheid is een samenzwering, ze proberen je dom te houden, wordt wakker! Schapen!! Klinkt bekend?

De nazi’s van Stille Hilfe hebben in de jaren zeventig, tachtig en negentig diep geïnvesteerd in de educatie van jongeren. Met hulp van een van de leiders van de Bund Deutsche Mädel (BDM, de meisjes-variant van de Hitler-Jugend), Gertrud Herr, en met geld van nazi-advocaat en miljonair Jürgen Rieger werd de Wiking-Jugend opgericht. Die organisatie heeft veel mensen voortgebracht die nu nog steeds actief zijn in extreem-rechtse kringen. Honderden kinderen, tieners en jong-volwassenen werden opgeleid op landgoeden aangekocht door Rieger. Figuren als Christian Worch, Thomas Wulff en een dozijn anderen werden opgeleid tot leiders van de toekomst. Na het verbod op de Wiking-Jugend vlogen deze lui uit naar de NPD, de AfD, Die Rechte, etc, om daar belangrijke functies te vervullen. Ook werden er na de Wiking-Jugend weer nieuwe kinder-nazi clubs opgericht met namen als Wotan’s Erbe en Jugendbund, om iedere keer weer verboden te worden na een tijdje. Maar honderden kinderen en tieners zijn door die educatie-machine gegooid.

Om aan de eindeloze verboden te ontkomen zijn deze bewegingen de laatste jaren een nieuwe richting ingeslagen. Een nieuwe richting die maar al te klassiek is: die van de eco-nationalisten. Met Blut und Boden in het achterhoofd zijn er allerlei Völkische eco-clubjes opgericht waar nergens het woord nazi of Jood valt, maar waar vooral een focus is op ecologische landbouw, historische landbouwgewassen, bomenknuffelen, dansen met vlechten en bloemen in je haar in traditionele kleding of witte jurk. Ook dit komt direct uit de BDM-koker van de Stille Hilfe. Mooie ‘ariërs’ die dansen in de natuur! En gewassen kweken die nog puur zijn! Geen genetische gemanipuleerde planten, geen mixen met andere gewas-soorten. Terug naar vroeger!!!! Toen alles nog puur was. Rassenleer door middel van landbouw. Eugenetica. Homeopathische verdunning. Je kent het wel.

Volkslehrer Nikolai Nerling is zo’n leider van nationalistische bloemendansers en is te vinden op alle anti-coronamaatregelen demonstraties. Hij is vaste spreker en een ontzettend populaire vlogger. De Willem Engel van Duitsland, maar dan met duizenden aanhangers. Overigens goed bevriend met Holocaust-ontkenners als Sylvia Stoltz en Ursula Haverbeck, die tot op de dag van vandaag hun troep de wereld ingooien ondanks dat ze al meerdere gevangenisstraffen erop hebben zitten. De volkslehrer is openlijk supporter van Haverbeck en ze is een graag geziene gast op zijn kanaal.

Hij hangt graag rond met een ander verzinsel uit de Stille Hilfe-hoek: De Reichsburgers. Eén van de manieren voor SS-oorlogsmisdadigers om te ontkomen aan vervolging was een mislukte poging om het staatsgezag van de BRD niet te erkennen. De Bondsrepubliek zou een verzinsel zijn, Duitsland nog steeds een bezet land. De DDR was ook niet een onafhankelijk land. Hoe kon je mensen nou vervolgen in een niet-bestaand land? “Wij erkennen jullie wetten/gezag niet.” Uit deze slechte en mislukte juridische poging ontstond de Reichsburger-beweging. Zij willen terug naar de grenzen van het Duitse Rijk van 1933 of 1928 of 1916… en stiekem 1942 natuurlijk… ontkennen het gezag, verbranden hun paspoorten, betalen geen belasting en lopen rond met die zwart/wit/rode Reichs-vlaggen die je nu op alle coronamaatregelen-demonstraties ziet. Zoals hier de Prinsenvlag wordt meegedragen à la de NSB. En zoals hier Willem Engel nu oproept om je “lidmaatschap van je gemeente op te zeggen en geen belasting meer te betalen”.

Een graag geziene gast bij Gudrun, Gertrud, Rieger en andere bruine kameraden was de Nederlandse ‘Zwarte Weduwe’ Rost van Tonningen. De grootmoeder van neo-nazistisch Nederland. Zij stuurde Nederlandse jongeren naar de opleidingskampen van de Stille Hilfe. Kusters van de NVU, een vaste gast bij de weduwe, en in Duitsland als spreker bij de politieke vleugel van de Wiking-Jugend, de FAP, die inmiddels ook verboden is. En wie was ook alweer de advocaat van Rost van Tonningen? Oh ja, Theo Hiddema, die het altijd gezellig vond op de koffie bij de Zwarte Weduwe. Een huiskamer die door mensen beschreven werd als een soort van museum met Hitler- en Himmler-beelden en portretten. Rost die een echte Germaanse begrafenis heeft gekregen. Met een grafsteen waarop staat: “De Waarheid maakt Vrij”.

Ondertussen wordt meer en meer duidelijk dat in Duitsland de politie en het leger een goede plek blijken te zijn voor extreem-rechts. Het oprollen van nazi-netwerken binnen leger en politie lijkt een dagtaak te worden voor de recherche. Ook vandaag weer. En gister. En de dag er voor. Wapens en munitie worden verzameld en ondergebracht bij mensen die directe banden hebben met de leiders die voortkomen uit de Wiking-Jugend en StilleHilfe omgeving. En wellicht, maar niet bevestigd, zijn er velen vanuit clubs als de Wiking-Jugend en opvolgers daarvan direct de dienst ingegaan. Het zou me niet verbazen in ieder geval. Militaire training was vast onderdeel op de jeugdkampen van Christian Worch en zijn vrienden.

En ik kan nog een heel boek schrijven over alle neo-nazi clubs die nog niet genoemd zijn. Of de aanslagen die ze plegen, hebben gepleegd in Halle en Hanau en op zoveel andere plekken. Clubs zoals de Freie Kameradschaften, de Rechts-Rockers, Combat 18, Blood and Honour, Atom-Waffen, de NSU, etc, etc. Maar zij zien allemaal een kans nu om met een de samenzweringsgroepjes mee te liften. Verstoring, ondermijning, etc.

Conclusie van dit lange epistel? Check je bronnen!!! Zie je een samenzweringstheorie? Kijk wie het publiceert. Kijk wie hen sponsort. Kijk wat hun motieven zijn. Kijk met wie ze bevriend zijn. Is dit een samenzweringstheorie van mij? Wellicht! Maar google, wiki, zoek, lees, kijk.

Kevin Heller

(Overgenomen van Doorbraak, en eerder gepubliceerd op Hellers Facebook-pagina.)

Belangrijkste bronnen voor dit stuk: