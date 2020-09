Opperrechter Ruth Bader-Ginsburg overleden, wat nu?

Ruth Bader-Ginsburg, rechter in het Amerikaanse Supreme Court, is gisteren op 87-jarige leeftijd dan toch overleden.

Zij studeerde rechten en deed examen als een van de allerbesten van haar jaar in een tijd dat het nog uitzonderlijk was voor vrouwen om op een dergelijk hoog niveau af te studeren, of om überhaupt te studeren.

In haar carrière heeft ze veel betekend voor de emancipatie van vrouwen en vrouwenrechten. Ze vormde ook een belangrijk rolmodel voor vrouwen en werd het tweede vrouwelijk lid van het Supreme Court ooit.

Politiek stond ze aan de Democratische kant, en dat is de andere reden waarom haar overlijden, en vooral het tijdstip ervan dramatisch is. Er bestond immers al een 5 – 4 conservatieve meerderheid in het Supreme Court, en als Trump nu nog een extra (ultra-)conservatieve rechter kan benoemen zitten de Verenigde Staten mogelijkerwijze decennialang met een onoverkomelijk, ultra-conservatief hooggerechtshof opgescheept.

Fatsoenshalve zou dit niet moeten mogen gebeuren. Immers, Senaatsleider Mitch McConnell heeft in 2016 na het overlijden van Opperrechter Scalia (met wie Bader-Ginsburg verrassenderwijze overigens nauw bevriend was) 9 maanden de benoeming van de door Obama voorgestelde Merrick Garland tegengehouden (door eenvoudigweg te weigeren de Senaat een hoorzitting te laten houden) “omdat dat niet zou kunnen in een verkiezingsjaar”. Die regel bestaat helemaal niet, maar soit. McConnell gokte er – helaas terecht – op dat Trump zou winnen, en is onmiddellijk na diens aantreden dan ook begonnen met het volpompen van allerlei rechtbanken met conservatieve mafketels die de halve tijd nog zeer slecht gekwalificeerd zijn ook. Als ze hun conservatieve tentakels maar over het Amerikaanse rechtssysteem konden uitspreiden.

Nu doet de aanblik van het woord fatsoenshalve en de naam Mitch McConnell binnen één alinea bepaald pijn aan je vullingen, en McConnell heeft dat ook al gelijk laten weten dat hij een door Trump voorgedragen rechter wel degelijk nog voor de verkiezingen zal benoemen. Verkiezingen die al over enkele tientallen dagen zullen plaatsvinden. Het is moeilijk vechten tegen mensen als McConnell en Trump voor wie het onmogelijk is ook maar een greintje schaamte te voelen.

We hoeven er dus niet aan te twijfelen dat McConnell en Trump de onbeschaamdheid zullen hebben om dit gewoonweg te flikken. Er zijn echter wel enkele Republikeinse senatoren die dit mogelijk te ver vinden gaan. Lisa Murkowski heeft bijvoorbeeld al laten weten zo’n benoeming niet te ondersteunen. Mitt Romney en Chuck Grassley hebben dat in elk geval in het verleden ook al laten doorschemeren. Verder heeft Susan Collins van Maine eveneens wel eens gezegd dit geen eerlijke gang van zaken te vinden, maar van haar weten we dat ze de ruggengraat van een kwab geleipudding heeft, dus daar kunnen we niet op rekenen. Ook Lindsey Graham heeft zich ooit ook op dezelfde manier uitgelaten, maar die man is nog onbetrouwbaarder dan een aan het Onzekerheidsprincipe van Heisenberg onderhevig zijnde elementair deeltje.

Er zijn vier Republikeinse senatoren nodig om een benoeming tegen te kunnen houden, de verhoudingen zijn immers 53 – 47 in het voordeel van de Republikeinen, en bij 50 – 50 beslist de stem van Mike Pence, als president van de Senaat. Het is misschien niet helemaal ondenkbaar dat het op deze manier gestopt wordt, maar ik heb er weinig vertrouwen is. Hoogleraar Seth Abramson geeft hier nog wat meer gedetailleerde afwegingen.

De beste hoop ligt, wederom en wanhopigerwijze, in het winnen van de presidentsverkiezingen maar vooral ook van de Senaat door de Democraten. Als dat laatste zou lukken, biedt dit nieuwe mogelijkheden. In dat geval zou men namelijk kunnen besluiten het Supreme Court uit te breiden met extra rechters. Het aantal leden van het Supreme Court is wel vaker veranderd in het verleden. Daarvoor zouden ze echter wel de filibusterregel af moeten schaffen, want die kan alleen gebroken worden met een meerderheid van 60 zetels, maar dat kan met een meerderheid in de Senaat. Democraten moeten eindelijk eens leren vuil te spelen, je kunt het niet netjes houden als je met fascisten te maken hebt.

In het onwaarschijnlijke geval dat de Democraten de presidentsverkiezingen verliezen maar wel de Senaat winnen stel ik voor dat de Democraten voor de VOLLE vier jaar ELKE rechterbenoeming blokkeren, en dat bovendien elke Democratische senator dagelijks een prentbriefkaart met een foto van een enorme opgestoken middelvinger naar McConnell stuurt.

(Foto: By Supreme Court of the United States – Supreme Court of the United States (Source 2), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55329542)