Ik draag al een mondkapje tijdens mijn werk, in supermarkt, winkelcentra en op de markt, sinds het begin van de crisis. Ik werd wel eens vreemd aangekeken of kreeg er een vraag over. Maar gisteren werd ik belaagd door zo’n viruswaanzin wappie. Midden in de supermarkt begon een kerel tegen mij te schreeuwen. Dat ik geschift was, dat het virus een hoax is, dat ik….

Nadat hij was uitgeraasd heb ik hem gevraagd of zijn ouders nog leefden. Antwoord: ja. Toen heb ik hem gezegd dat zijn gedrag een potentieel gevaar vormt voor het welzijn van ouders en dat hij zich daar diep voor moest schamen. Reactie: een nieuwe scheldpartij. Ik ben doorgelopen. Later bij de kassa stond de man in de rij naast mij en begon opnieuw. Er was zegge en schrijve 1 (een) persoon die de man tot rust maande. Verder keek iedereen de andere kant op. Het personeel greep al helemaal niet in. Ik was geschokt.