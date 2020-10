Video: eindelijk weer een goede SNL sketch

Na een paar slappe jaren is SNL terug met eindelijk weer eens een echt goede sketch. Alec Baldwin is zoals gebruikelijk sterk als Donald Trump, maar de show wordt gestolen door Jim Carrey die Joe Biden speelt. Gespreksleider Chris Wallace (Beck Bennett): “Finally, just to ensure this is the worst presidential debate in history, i’d like to close with white supremacy”. Trump/Baldwin: “Ohhhh, baby…come to papa!”.

Uitgelichte afbeelding: Door Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America – Donald Trump, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52647057