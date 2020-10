Er is een Amsterdammer doodgegaan: Julius Vischjager

Als je op het juiste tijdstip Athenaeum Nieuwscentrum passeerde kon je hem tegenkomen met een bosje (stapeltje is een te groot woord) van zijn krant, de Daily Invisible. Onvermijdelijk kocht je er een, het was en is tenslotte bijzonder: een met de hand geschreven krant, eigenlijk het laatste undergroundblad dat dant toch ook weer bovengronds was.

Julius Vischjager was ook bij de Kabouters en dan weer als PvdA-Kabouter. Men hoorde dar niet bozig over te doen. Hij was ook vaak present bij demonstraties in de jaren zeventig – als betrokken verslaggever, zal ik hem maar noemen.

Zoals het hoort bij journalistiek is zijn status als journalist nooit ter discussie gesteld – behalve door Balkenende, die afwilde van de traditie dat Vischjager de laatste vraag stelde bij de wekelijkse persconferentie van de minister-president.

Eén vraag is landelijk bekend geworden: die waarop Rutte het antwoord schuldig bleef: Weet u waar de Hollandsche Schouwburg is? Het wordt Rutte vaak nagedragen dat hij het niet wist maar laat ik even zeggen dat de onwetendheid niet aan zijn geschiedenisstudie lag maar aan gebrek aan algemene ontwikkeling op dit punt.

De Hollandsche Schouwburg speelde een beslissende rol in het leven van Vischjager [hij was in het dorp de Amsterdamse Binnenstad algemeen bekend bij zijn enkele achternaam].

Het heeft hem er niet van weerhouden om vlakbij die plaats in Café Eik en Linde op de Plantage Middenlaan op vaste tijden piano te spelen. Tot het einde aan toe.

Het einde: een dobberend lijk in de Ringvaart bij de o zo gezellige terrasjes aan de Oranje Vrijstaatkade, gisterochtend. Een kille regendag. Wat er precies gebeurd is (het is moeilijk verdrinken in de daar ondiepe vaart) is nog niet bekend, als het ooit al bekend wordt.

Hier een klein uur pianospel in Eik & Linde



1. J.S. Bach – Italiaans concert in D.klein (drie delen)

2. Ludwig van Beethoven – Sonate Pathétique (drie delen)

3. Ludwig van Beethoven – Mondschein Sonata (drie delen)

