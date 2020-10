Rest In Power, Tomy Holten: weer een smerismoord cover-up!

Daar gaan we weer. Opnieuw geen vervolging van smerissen die iemand vermoord hebben. Alweer een rotsmoes bedacht om de verantwoordelijkheid bij het slachtoffer te kunnen leggen. Dit keer gaat het om de dood van Tomy Holten. En hij had niet eens gearresteerd mogen worden.

Control Alt Delete meldt dat de dood van Tomy volgens het onderzoek van de rijksrecherche het gevolg is van een overdosis drugs. Als ik ‘rijksrecherche’ en ‘onderzoek’ in een zin zie samenkomen, denk ik altijd meteen weer aan de dood van kraker Hans Kok in 1985 in een politiecel, na een ontruiming in de Schaepmanstraat in de Staatsliedenbuurt. De datum staat in mijn hoofd en ziel gegrift: 25 oktober 1985. Ik zat toen ook in het cellenblok. De herinnering aan bewakers die in de cellengangen een ieder die na het bekend worden van de dood van ‘Hansie-boy’ schreeuwde, huilde of op de deur bonkte, toesnauwden: ‘Hou je bek of we komen ff binnen’ en ‘Het was toch maar een junkie’ komt direct terug. Rauw en pijnlijk. En ook hoe ik die ochtend na verhoor in het wachthok van de wachtcommandant hoorde dat er gemeld werd dat hij ‘blauw aanliep en overgaf’. Hoe ik hoorde dat ze niks deden en rustig de komst van een arts in de middag af gingen wachten. Niet veel later was er paniek en werd ik haastig weggemoffeld in een groepscel omdat ze zo gauw niet wisten waar ik daarvoor gezeten had.

Aan dat alles moet ik denken als ik het hoor van Tomy Holten. Ik moet denken aan het verhoor bij de rijksrecherche waarin ik onder druk werd gezet om mijn verklaring in te trekken. Dat is wat ze doen als een verklaring hen niet uitkomt. Er is maar een conclusie mogelijk: hier wordt weer op zijn minst een nalatigheid afgedekt. Eentje die volgt op politiegeweld tijdens arrestatie eerder op de dag, net als bij Hans Kok.

Smerissen doen natuurlijk nooit wat fout en als ze wat fout doen, dan is het in dienstverband en met het geweldsmonopolie in de hand. Dan is het met ruggensteun van eender welke minister van Onveiligheid en Klassejustitie. Dan mag het omdat smerissen vol vooroordelen zitten over burgers die er anders uitzien – huidskleur, niet-westers uiterlijk – en/of zich afwijkend gedragen – verward of anti-autoritair. Dan mag het omdat smerissen alleen weten om te gaan met een ieder die ja en amen zegt, een Neederlandse naam heeft, de taal perfect spreekt en schrijft. En weer wordt er dan iemand vermoord op straat – gewurgd, neergeschoten, verstikt – of in een levensbedreigende toestand in een cel gedumpt – ziek, verslaafd, psychotisch – omdat ze die mensen toch kunnen missen als kiespijn.

Ja, smerissen hebben een hekel aan alles en iedereen die afwijkt. En daarom doen ze aan ‘etnisch’ profileren, ofwel racisme. En daarom kan iedereen die niet uit zijn woorden kan komen, oude kleren draagt, een ieder bij wie armoede en ongeluk van mijlenver te zien zijn, niet bepaald rekenen op hun sympathie. Daklozen worden bespot en beboet. Ongedocumenteerden, zogenaamde ‘illegalen’, ofwel vluchtelingen opgejaagd. Iedereen met een migratie-achtergrond tot terrorist verklaard. Verwarden, gedumpt door jarenlange bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg, voor gek verklaard. Gooi maar in de cel, dan zijn we er van af. Gaat het niet makkelijk, dan gaan we er bovenop zitten. Gaat de arrestant dood, dan stemmen we even onze verklaringen op elkaar af en gaan we in een whatsapp-groep racistische shit zitten delen.

Ja, aan al die dingen moet ik denken als ik hoor dat ze nu ook weer met de dood van Tomy Holten wegkomen. Hans Kok werd ook weggezet als een junkie. Al het onderzoek was er op gericht op de verklaring ‘eigen schuld dikke bult’ uit te kunnen komen. Bij Rishi Chandrikasing was het zijn weglopen, als ik me goed herinner, wat aanleiding gaf hem in de rug te schieten. Bij Mitch Henriquez was het een grap die hij maar beter niet had kunnen maken. Allemaal eigen schuld. Moet je maar doen wat oom agent zegt. Ik ga niet eens meer de moeite nemen nog te proberen al die verzonnen toedracht en rotsmoezen te weerleggen. Het heeft geen zin. De smerissen worden niet vervolgd. En als ze na een artikel 12 procedure bij het Gerechtshof toch nog door een tot vervolging gedwongen OM voor de rechtbank verschijnen, blijft het bij een vermaning of een strafje dat amper naam mag hebben. De conclusie is altijd: de burger heeft alles maar te pikken en wie niet voorbeeldig genoeg is, waagt zijn of haar leven. De familie van Tomy zal ongetwijfeld ook zo’n artikel 12 procedure beginnen. Vooral doen, want de smerissen zijn er niet blij mee. Maar er moet meer gebeuren om de smerissen te leren dat ze geen mensen mogen vermoorden. Om te beginnen! Er moet meer gebeuren om te zorgen dat ze geen mensen meer KUNNEN vermoorden. Omstanders zullen moeten ingrijpen. Eender op welke manier die op dat moment het handigst is. Daar is geen handleiding voor. Maar toekijken? Nee. Het minste: filmen, vanaf het begin, zodat ze niet kunnen zeggen dat er iets niet op staat en dat zelf heel onschuldig kunnen gaan invullen. Maar liever nog: verhinderen. Er zal in de wet wel staan dat je smerissen niet mag dwarsbomen. Ik weet het wel zeker. Maar de mores zeggen dat moord dient te worden voorkomen. De wet ook trouwens maar de wet is het instrument van de staat. Het instrument van verzet moet de solidariteit zijn.

All Cops Are Bigots. De smeris moet als geheel worden afgeschaft: ‘Defund the police!’ roepen ze in de VS. Ontwapen de smeris, maak ik er van. Neem hun autoriteit niet voor vanzelfsprekend aan. Maar weet: dat zal wel weer bestraft worden. Als je tegen een smeris zegt dat-ie een klootzak is, klaagt-ie al dat er geweld is gebruikt. Leuk om de statistieken van ‘geweld tegen hulpverleners’ op te schroeven. Leuk om daar weer wetten op te baseren die je zonder uitzondering tot de cel veroordelen omdat je ACAB hebt geroepen. De smerissen die de dood van Tomy Holten op hun geweten hebben zijn moordenaars. Hun namen zullen wel weer geheim zijn gehouden. Ze zijn niet eens aan te wijzen. Doodseskaders met maskers op zijn het nog net niet, maar het scheelt niet veel. Zolang ze door wetten beschermd worden, kunnen hun slachtoffers slechts door omstanders gered worden. Laat de smerissen hun gang niet gaan en stop politiegeweld! Stop de geüniformeerde terreur. Gewoon: stop het.