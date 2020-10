Wat brengt een man er toe zich Rooms Meisje te noemen?

Ze trok mijn aandacht doordat een twitteraar van goede naam en faam voor nazi werd uitgescholden. Ik zag de bio:

Eliza Simons · @eliza_simons. Student antropologie @UvA_Amsterdam | feminism | صَبْرٌ | 🏳️‍ | #BLACKLIVESMATTER | | vegan | hockeygirls utd | Free Palestine

Mijn reactie was: dit is weer een trol in de categorie “Links Meisje” of “Joke Drukker”. Maar dan van de “woke”-categorie. Die lijkt ook makkelijk parodiërend op te pakken. “Links Meisje” had Ulrike Meinhof als avatar, en woonde “natuurlijk” in Amsterdam, en wist herhaaldelijk te verkondigen dat GroenLinks tenminste antizionistisch is.

“Ze” ging mij volgen en ik was zo naïef terug te volgen en los te laten dat ik, zonder het te weten, stukken uit de nor van de hand van Meinhof had vertaald en uitgegeven. Ik kreeg een knipoog terug.

En toen was “ze” weg.

Dat van GroenLinks was de weggever, die ook werkte bij Joke Drukker. Die woonde in Nijmegen – nog zo’n “links bolwerk”, en ook “zij” vond het goed dat GroenLinks tenminste antizionistisch is. De voornaam van Joke Kaviaar (lijkt het) geplakt aan een “joodse” achternaam. Het viel mij overigens op dat er niemand uit de hoek van GroenLinks protesteerde, maar ook mensen die wel beter konden weten bleven hier stil over. De bedekte boodschap was uiteraard: dat zijn tenminste antisemieten naar het hart van mevrouw Drukker.

Iemand ontdekte dat “haar” avatar was geplukt van Facebook van studentes in de VS. Floep, weg was Joke Drukker.

Behalve dat schelden voor nazi werkte “Eliza Simons” niet als provocateur. “Ze” gaf antwoorden die zinnig en geëmancipeerd overkwamen (ik voel geen behoefte dat laatste toe te lichten).

Ik kon degene die voor nazi werd uitgescholden er wel op wijzen dat haar avatar sterk deed denken aan de foto’s van een naamgenote die eigenlijk alleen foto’s van zichzelf met dartele vriendinnen op Facebook had staan.

“Eliza” meldde dat ze een dag ging doorbrengen op de UB – Universiteitsbibliotheek, zal ik voor u die de afkorting niet kent er bij zeggen. Een hele dag, ik ken dat, je kon (misschien kan het nog) tot middernacht geconcentreerd op een studiezaal doorbrengen.

Maar “haar” verblijf aldaar was op de een of andere manier gevaarlijk en bedreigend. We moesten voor haar bidden.

Hierna kregen wij te horen dat “zij” in overleg met de twitterpastoor de bijbel ging lezen – zij had de Argentijnse bijbel van haar vader gekregen. De pastoor ried haar aan te beginnen met de evangeliën.

Nu wandelde zij met Jezus – een Nederlandse bijbelse uitdrukking bij uitstek.

De bio werd veranderd in “Welkom in mijn wondere wereld”.

In de laatste fase kreeg zij een klaarblijkelijk Argentijnse omslagdoek van achteren gefotografeerd als avatar en onderstaande tekst als bio:

‘Los encantos son una mentira, la belleza no es más que ilusión, pero la mujer que honra al Señor es digna de alabanza.’ Statenvertaling: De bevalligheid is bedrog, en de schoonheid ijdelheid; maar een vrouw, die den HEERE vreest, die zal geprezen worden. – Spreuken 31:30

Nogal een breuk met de feministe van de eerste bio, zo’n spreuk die als vermaning voor de brave vlijtige godvruchtige huisvrouw geldt.

De laatste dag breekt aan. Zij kondigt intrede in een klooster aan.

Nu zal ik bijna de laatste zijn die de mogelijke gevolgen van een mystieke ervaring loochent. Maar ik heb ook enige kennis aangaande de procedure die leidt tot een eventueel novitiaat. Een hele menigte feliciteerde haar met de stap, met als opmerkelijkste naam in het rijtje de SGP-achtige financier van de Baudetclub Cor V.

Wetende wat er vastzit aan intrede in een klooster zweeg ik. Ik hield alsnog op te geloven in “Elizabeth”.

Demasqué

Dan verschijnt “Rooms Meisje” op twitter. Zij is kluizenares sinds 2016, “na een mystieke ervaring”. Haar naam is Rianne Verhoeven, en veel katholieker kan het niet klinken – toevallig heeft mijn ex de katholiekste versie hiervan als naam. Zij is echt. Rianne Verhoeven heet in het echt Peter van Zoest.

Wat de diepere bedoeling is achter het zich aanmeten van een tweede, vrouwelijke identiteit wil ik eigenlijk niet weten.

Van Zoest heeft twee van de avatars van “Eliza” geïdentificeerd als gesnaaid van Facebook. Zelf vind ik dan deze geloofsverlatersgedichten van vorig jaar, geschreven door een Eliza Simons. Maar dan is het account al opgeheven.

Ik ben niet de enige die in verwarring achterblijft – waarom? hoezo? Wat mij betreft is en blijft Van Zoest de hoofdverdachte in verband met deze canard, maar degene(n) achter “Links Meisje” en “Joke Drukker” zijn toch ook goede kanshebbers.

Er zijn een hoop mensen gefopt. En de bedoeling er achter blijft een raadsel.

Bedankt voor uw aandacht als u het tot hier hebt gelezen.