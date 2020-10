Zet de teloorgang van Trump door?

Sinds Trumps overvloedige demonstratie van zijn volslagen gebrek aan fatsoen tijdens zijn ‘debat’ met Joe Biden is het niet beter gegaan met zijn peilingen, integendeel. En alhoewel we ons vooral door nationale peilingen niet in de luren moeten laten leggen – immers, het maakt niets uit of er nog eens miljoenen mensen extra voor Biden gaan stemmen in staten die toch al gegarandeerd Democratisch zijn – gaat het ook in de swing states niet significant beter.

Afgelopen week zou er nog een debat zijn geweest, maar omdat Biden dat niet wou riskeren met de mogelijk nog besmettelijke Trump en Trump vervolgens geen debat wou voeren via Zoom (onder andere omdat hem dan indien nodig gewoon de mond gesnoerd kon worden) hielden beide kandidaten daarom afzonderlijke townhallsessies. Die van Joe Biden werd overigens door vijf miljoen mensen meer bekeken dan die van Trump, iets dat Trumps kleuterego uiterst pijnlijk geraakt moet hebben.

Evengoed ligt Biden in diverse van die staten niet verder voor op Trump dan Hillary Clinton dat deed in 2016. Maar die kreeg daarna wel nog te maken met de mededeling van FBI-directeur James Comey dat er toch wéér een onderzoek naar haar emails gedaan zou worden, iets wat heel goed de genadeklap geweest kan zijn.

Dat het niet goed gaat met Trump kan bovendien afgelezen worden aan het feit dat nu, voor het eerst in vier jaar, meerdere Republikeinen opzichtig afstand van Trump beginnen te nemen.

Zo viel Republikeins senator van Nebraska Ben Sasse Trump aan tijdens een townhall sessie, waarin hij hem verweet bondgenoten van de VS van hen te vervreemden, onrespectvol gedrag ten aanzien van vrouwen te vertonen (joh), mensenrechtenschendingen te negeren, de konten van dictators te kussen, te flirten met witte supremacisten en de coronapandemie als een PR-crisis te benaderen. Het is bijna alsof je Lindsey Graham in 2016 hoort toen die nog dacht dat Trump ging verliezen.

Dan was er ook nog gouverneur Hogan van Maryland, die overigens in tegenstelling tot Ben Sasse wel altijd kritisch is geweest ten aanzien van Trump, die aankondigde op Ronald Reagan te gaan stemmen. Blijkbaar kan men op dode mensen stemmen in de Verenigde Staten. Het was bedoeld als symbool voor het soort conservatisme waar hij voor staat, liet Hogan weten.

Daarnaast begint Trump zelf ook nog eens mensen van zich af te stoten. Zo moest Bill Barr het afgelopen week ontgelden omdat hij niet domweg Obama en Biden heeft laten arresteren wegens “spionage” in de Trumpcampagne. Maar een dergelijk bruut vertoon van waanzinnige autocratie moet zelfs Barr te ver zijn gegaan. Bovendien was het “ontmaskeringsonderzoek”, dat door Barr geïnitieerd was en door US Attorney John Bash uitgevoerd, afgerond zonder openbaar rapport of aanklachten. Daar was Trump niet blij mee, en als hij al herkozen zou worden zou Barrs positie daarom niettemin op de tocht komen te staan.

Het is mij volstrekt onduidelijk waarom mensen zich om te beginnen willen associëren met een afstotelijk stompzinnig en weerzinwekkend onaangenaam persoon als Trump, van wie bovendien bekend is dat je er zelden enige dankbaarheid van hoeft te verwachten. Zodra hij je niet meer nodig heeft word je weggegooid als een vuile vaatdoek. Alleen beroepssmeerlap Roger Stone had Trump blijkbaar dermate bij zijn kloten met gevoelige informatie dat die zich gedwongen zag hem zijn gevangenisstraf te laten ontlopen.

Maar al gaat het niet goed met Trumps campagne, ik zal die komende nacht van 2 op 3 november niet erg goed slapen.

(Foto: Videostill uit One on One Laura Ingraham 31 augustus 2020)