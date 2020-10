Qanon-waanzin nu overal

Oorspronkelijk leek het een fenomeen dat alleen in extreemrechtse kringen in de VS te bespeuren was, en dan nog vooral op hun internetfeeds. Maar ondertussen is het spookverhaal wereldwijd verspreid geraakt, en hoor je ook bij ons ‘demonstranten’ de meest verbijsterende onzin uitkramen over ‘satanistische pedofielen’ en ‘deep state’.

Er is ondertussen ook het nodige over bericht in linkse media en bij de verfoeide MSM.

Een onderzoekje van CNN onder ‘believers’ was wel verhelderend.

De oprichter van 8chan (of 8Kun, hij is daar al lang vol schaamte vertrokken) dat een van de kanalen was waarlangs het sprook/spookverhaal verspreid raakte, weet goed uit te leggen wat de functie ervan is. Het ‘verklaart’ voor de gelovigen waarom Trump niets voor elkaar krijgt. Hij wordt namelijk tegengewerkt door deep state en hun ‘kabal van elitaire kinderverkrachters’.

Hoe sterk dat weerzinwekkende komplotverhaal verspreid is geraakt, zie je aan de beelden van deelnemers aan de anti-coronamaatregel-demonstraties in Nederland en andere Europese landen, waarvan de helft inmiddels met de Q loopt te zeulen en ook verklaart dat “WWG1WGA” de jongensklup van de zwarte hand-groet van de wappies die ‘where we go one we go all’ betekent, wat niet eens een logische zin is.

Een schokkend plaatje werd afgelopen maand door de Duitse Spiegel TV geregistreerd, die met opname-apparatuur bij de inmiddels beruchte demonstratie in Berlijn rondliep en optekende wat die demonstranten dachten. Het is de demonstratie waar ook het Nederlandse warhoofd Willem Engel voor had opgeroepen met de mededeling dat er weliswaar ook veel extreemrechtse types aan meededen, maar dat die tegenwoordig heel anders zijn: “Vroeger stond extreemrechts nog voor kale koppen en rellen. Nu wordt er vooral liefde gepredikt.”

Op de reportage van Spiegel TV zie je de inmiddels helaas vertrouwde onderbuikriedels uit de Qanon-toverketel. We zien de kenmerkende mengelmoes van extreemrechts en ‘alternatief’. Opvallend veel mensen zijn – midden in Berlijn – felle voorstanders van Trump. En van Poetin. We zien hoe een deel van de demonstranten even afzwenkt om voor de Russische Ambassade hun held toe te zingen. Stomverbaasd zien we ook iemand uitleggen hoe Trump eigenlijk een soort engel is die in contact staat met het hogere, en in ieder geval een heilige taak op aarde heeft. Hoe is het in godesnaam mogelijk dat mensen ineens massaal dit soort hemeltergende onzin geloven?

(In vroegere tijden hadden we ook dat soort oprispingen. Dat bleven dan lokale verschijnselen van collectieve verdwazing. Nu we het wereldwijdeweb hebben en die ‘sociale’ media, springt het de hele wereld over.)

Wie denkt dat dergelijke taferelen tot Berlijn of de VS beperkt blijven, moet helaas teleurgesteld worden. Zie de beelden van de anti-coronademonstraties de afgelopen weken. Of deze interviews bij een anti-NOS-demonstratie in Hilversum, Met groot ontzag voor het incasseringsvermogen van de journaliste, damn!

Tijdschrift One World heeft onlangs een poging gedaan om de golf aan irrationele hysterie te verklaren. En blijft ook nog relatief aardig jegens de believers en hoe extreem rechts zich daar onder mengt.

De ‘verklaringen’ die de complotfans vinden voor de rampen die op hen afkomen, komen hen doorgaans erg goed uit. Dat is ook de simpele waarheid. Het is handig als er een soort ideologie langskomt die vertelt dat klimaatverandering niet bestaat (of corona, of wat voor dringende crisis dan ook) en dat het allemaal een verzinsel is van mensen die je daarmee willen manipuleren. Dat mensen die verder niet al teveel tijd of geld hebben om zich goed te informeren, daar in trappen is ze misschien te vergeven. Maar niet politici die ervan profiteren, zoals Trump, en die gifmenger Baudet in Nederland. Die weten heel goed dat ze aan het hetzen zijn.

Het trieste is dat het nog werkt ook. Al die mensen zouden anders dwars door het gestamp van Trump heengekeken hebben, in plaats van hem te adoreren en anderen (de elite, de media) de schuld te geven van de ellende. Ondertussen heeft niemand het over de echte complotten, die zich voor hun neus afspelen en door een deel van de verfoeide media wel degelijk onthuld worden. Zoals het feit dat Trump geen belasting betaalt en bijna een half miljard schuld heeft uitstaan, die hij binnenkort af moet betalen en waarvan niemand de herkomst weet. Als er trouwens iemand medeplichtig is geweest aan het misbruiken van kinderen, is het Trump zelf wel. Het is een aantoonbaar feit dat Epstein zijn seksnetwerk voor een groot deel onderhield vanuit Trump’s Mar-a-Lago resort in Florida. Daar hoor je die hysterische kindervrienden echter nooit over.

Een theorie is dat Trump door Russisch zwart geld op de been wordt gehouden. Dat gaan we pas voor waar aannemen als we het kunnen bewijzen. In ieder geval snappen we nu waarom 8kun door een Russische provider gehost wordt.

– Overgenomen van GlobalInfo, door Kees, met eindredactie door Krapuul