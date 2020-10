VS wil Amnesty, Human Rights Watch en Oxfam aanmerken als antisemitisch

De regering van de Verenigde Staten is van plan om een aantal wereldwijd werkende Mensenrechtenorganisaties en NGO’s het stempel ”antisemitisch” op te drukken. Onder de kandidaten zijn Amnesty International, Human Rights Watch en de organisatie voor Ontwikkelingswerk Oxfam. Met deze melding kwam het blad Politico woensdag nadat het bericht bevestigd was door een medewerker van een afgevaardigde in het Congres met goede contacten het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het idee voor deze aanval op het, zoals sommige kringen beweren, wereldwijd alsmaar oprukkende antisemitisme komt van Mike Pompeo, de dikke zelfvoldane minister van Buitenlandse Zaken, die net zo diep in God gelooft als hij trouw achter Donald Trump staat. De verklaring is niet naar de zin van een aantal hooggeplaatsten in het ministerie, wat waarschijnlijk de reden is dat hij voortijdig is uitgelekt. Ondermeer waarschuwden juristen van het ministerie dat hij kan leiden tot rechtszaken wegens smaad.

Het is de bedoeling van Pompeo dat de verklaring wereldkundig wordt gemaakt door Elan Carr, de man die in de regering-Trump de bestrijding van antisemitisme in zijn portefeuille heeft. De functie van Carr is vergelijkbaar met die van Frau Von Schnurbein die iets dergelijks doet in opdracht van de Europese Unie of van Felix Klein, die dat doet namen de Duitse Bondsregering. Beiden maken zich vooral verdienstelijk door actief campagne te voeren voor de zogenaamde IHRA-definitie van antisemitisme, die nagenoeg alle kritiek op Israel tot antisemitisme bestempelt, of het nu het illegale nederzettingenbeleid betreft of het mensenrechtenbeleid.

Pompeo’s verklaring sluit daar bij aan,. Eén van de redenen die hij gaat noemen is naar verluidt dat Human Rights Watch, Amnesty International en Oxfam de boycot van Israel van de BDS-beweging zouden steunen. Regeringen worden opgeroepen hun steun aan de organisaties te staken. In reacties wezen de drie organisaties alle drie de beschuldigingen verontwaardigd van de hand. Oxfam verklaarde al jaren even hard te werken in het belang van Israeli’s als Palestijnen, en Human Rights Watch en Amnesty wezen er beide op dat zij zich inzetten voor het bestrijden van alle vormen van racisme, inclusief antisemitisme. Alle drie zeiden zich verre te houden van BDS.

De verklaring van Pompeo lijkt vooral een stunt die, in het licht van de naderende verkiezingen nog eens Trumps onwankelbare trouw aan Israel moet onderstrepen. Eerder werd onder Amerikaanse leiding een ”normalisatiedeal” gesmeed tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein aan de ene kant en Israel aan de andere. Onderwijl wordt ook het straatarme Sudan met beloftes van financiële hulp en het schrappen van het land van de lijst van terroristische naties onder zware druk gezet om ook een band met Israel aan te gaan. Een vorm van chantage-diplomatie waar de regering-Trump haar neus niet voor ophaalt.

Het is overigens niet uitgesloten dat Pompeo werkelijk gelooft dat Amnesty etc antisemitisch zijn. Hij is er bot genoeg voor. Ook zijn reactie van een dag of wat geleden op een vraag wat hij vond van het feit dat Israel weigert een gevangene vrij te laten die een hongerstaking voert tegen zijn ”administratieve” gevangenschap (gevangenschap zonder veroordeling) en die bijna 90 dagen niet heeft gegeten en in levensgevaar verkeert, getuigt daarvan. ”Israel heeft het recht zich te verdedigen,” was Pompeo’s mening.

