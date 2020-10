Oorsabbelen vanwege de versiercursus, en andere merkwaardigheden van Thierry Baudet

Een biografie van een blaag van een polticus – zou men zich er aan wagen? Aan deze lieveling van De Media, die evenwel zijn glans snel aan het verliezen is? Toch zie ik hem niet snel naar een hacienda in Argentinië verhuizen.

Gauw even sabbelen aan het oor van de vriendin van een zogenaamde vriend. In het kader van de versiercursus. Hij krijgt noch van Kelder noch van de overrompelde vriendin een knal voor zijn kanis.

U denke hiervan wat u denken wilt.

Dan niet…

Goverts is een overopa van onze jonge held. Tja, dan heeft hij het van geen vreemde

Herinnert u zich zijn eerste toespraak in de Tweede Kamer nog, met het potjeslatijn van het factionem cartellum? Hij werd afgehamerd. De truc werkt daar niet.

Geheimen van de Leider.

Pol Pot ging ook op waarzeggers (v/m?) af. Opmerkelijk trekje van grootheidswaanzinnigen.

(Zou die Pepijn familie zijn van de Belgisch/Nederlandse filosoof Antoon Vloemans? Niet dat het er verder toe doet. Nou ja, Baudet is ook een fils-à-papa.)

Je bent toch wel een flop with chicks als je brutaalweg aan iemands oor gaat sabbelen of haar natgooit met bier (het zal wel pils zijn) en de vermoorde onschuld uithangt. Maar zo gaat het in die kringen. Welke kringen?

“Knorrig” betekent hier niet bozig, mopperig, maar als een “knor” – student die geen Lid is. Alsof de hedendaagse bal geïnteresseerd is in Plato of Baudelaire.

Was hij eigenlijk wel “getapt”? Dat moest je toch echt zijn in die kringen, al heet het nu misschien anders (ik heb door een speling van het lot jaren tegenover het Amsterdamse corps gewoond, ze waren kleiner behuisd en in de tijd waarin de Kinks over Young Conservatives zongen groeiden ze als kool, het pand werd echt te klein en ze gingen naar elders. Maar je vangt wel eens wat op.)

– Harm Ede Botje & Mischa Cohen, Mijn meningen zijn feiten – de wording van Thierry Baudet. Amsterdam: AtlasContact, 2020. 376p., €22,99.