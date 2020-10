Nieuwe opperrechter VS heeft banden met Shell

De omstreden aartsconservatieve nieuwe rechter in het hooggerechtshof van de VS, die Trump perse nog een week voor de verkiezingen benoemd wilde hebben, is niet alleen een anti-feministische tegenstandster van abortus. Amy Coney Barrett haar vader werkt voor Shell en dat zorgt voor commotie bij de benoeming.

Barrett kan veel invloed hebben op de Amerikaanse rechtspraak en de vigerende wetten. Ze staat bekend als conservatieve katholiek met zeer rechtse ideeën over emancipatie, migratie en de doodstraf. Ze is een verklaard aanhangster van een conservatieve rechtsfilosofie die ‘originalism’ wordt genoemd. Aanhangers daarvan vinden dat de Amerikaanse grondwet als een soort bijbeltekst moet worden geïnterpreteerd volgens de oorspronkelijke bedoeling van de opstellers.

Barrett heeft ook geweigerd te vertellen of ze gelooft dat klimaatverandering daadwerkelijk bestaat of niet. Maar haar vader, die ook jurist is, werkt voor Shell en is op hoog niveau actief in de zwaarste lobby-instelling van de olie-industrie, de American Petroleum Institute.

De banden worden in een artikel bij The Guardian uiteengezet.

Er bestaat een wettelijk verplichte manier om bij belangenverstrengeling, of zelfs de schijn daarvan, jezelf te ontheffen van je ambtelijke betrokkenheid (to recuse yourself). Toen Barrett nog een lagere rechter was, heeft ze dat gedaan bij zaken waar vier verschillende aan Shell verbonden bedrijven in betrokken waren. (The Guardian: She recused herself from cases involving four Shell entities because her father worked at Shell Oil Company as a lawyer.)

Bij het hooggerechtshof blijkt die verplichting niet te bestaan en bij de verhoren door de senaat, een noodzakelijk gebeuren voor aanstelling bij het Hooggerechtshof, bleek ze het desgevraagd niet nodig te vinden om dit bij voorbaat vrijwillig te doen.

Milieu-activisten vinden het zeer problematisch, omdat er zeker zaken voor het hooggerechtshof zullen komen over klimaatbeleid en de rol van multinationals daarbij. Bij haar ondervraging in de senaat weigerde Barrrett duidelijk te zijn over haar standpunten op het gebied van klimaat. Eerder had ze verklaard daarover geen ‘duidelijke visie’ (firm views) te hebben.

Een van de zaken die het hooggerechtshof op de rol heeft staan en waarover Barrett dus mee zal mogen beslissen, is de door de stad Baltimore aangespannen zaak tegen grote oliemultinationals (waaronder Shell) vanwege de klimaatschade die ze hebben toegebracht. Deze zaak zal precedent scheppen voor 16 elders aangespannen rechtszaken, waarvan 13 ook op Shell betrekking hebben.

– door Kees, oorspronkelijk verschenen bij GlobalInfo