Over de vergankelijkheid van terreur

Terreur komt en gaat. Niet alleen in Nederland, Frankrijk, Gr-Brittannië, Duitsland of waar dan ook. De ergste was de Ierse IRA gedurende jaren ’60, ’70 en ’80 met ongeveer 10.000 doden, vooral door bommen. De Franse OAS doodde veel mensen binnen anderhalf jaar.



Aantallen doden door ‘terrorisme’:

Ierse IRA 1921-1961: 15.000

Franse OAS 1960-1962 12.500

Duitse RAF 1970-1998 30*

Baskische ETA 1959-2018 830**

Palestijnse PLO 1964-2005*** 1.500

Molukse acties 1970-2000 9

*: Onder hen de Duitse werkgeversvoorzitter en vm. SS’er. Hanns-Martin Schleyer in oktober 1977; deze werd ook enkele dagen door de RAF in Scheveningen vastgehouden; in dat jaar ook 2 douaniers in Kerkrade doodgeschoten

**: Doodde ook Spaanse premier Carrero Blanco 1973

***: in dat jaar gelegaliseerd door de VN; in september 1972 nog 17 Isr. Olym. sporters vermoord in München

De OAS

De OAS was de Franse terreurbeweging van vooral miliatiren tegen de onafhankelijkheid van Algerije van Frankrijk. Leider was een generaal Salan. Deze pleegde vanaf 1961 in Frankrijk in anderhalf jaar ruim 1000 aanslagen (bommen en directe moorden) en maakte daarbij mogelijk 12.500 dodelijke slachtoffers.

Na de Akkoorden van Evian van maart 1962, waarbij Algerije zelfstandigheid beloofd werd, hield de OAS vrij snel op, hoewel er daarna nog enkele aanslagen gepleegd werden. De OAS vormt een episode in de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog van 1954 tot 1962. Toenmalige Frans president en oorlogsheld generaal Charles de Gaulle kreeg niet de schuld van alle doden vooral omdat hij redelijk snel de onafhankelijk van Algerije regelde. Hij regeerde tot 1969. Van de OAS is nooit meer iets vernomen.

De IRA

De Irish Republican Army was en is andere koek, omdat Noord-Ierland nog steeds niet goed geregeld is en door de Brexit weer achteruit kart.

De IRA of op z’n Iers Óglaigh na hÉireann ontstond in 1916 tegen de koloniale overheersing door de Britten. De Ieren kregen hun onafhankelijkheid in 1921. Het Ierse leger ontstond uit de IRA. De regering verbood deze zelfs in 1936.

Vlak na de Tweede Wereldoorlog herstartte de IRA, voornamelijk in Noord-Ierland met bomaanslagen. Een derde opleving volgde in 1968. Toen Noord-Ierland in 1972 onder direct Brits bestuur werd geplaatst, toog de IRA ook naar het buitenland, daaronder Nederland met aanslagen in Roermond, Den Haag en Nieuw-Bergen, verder in Brussel en op Britse militairen in Duitsland. De Provisionele IRA erkende na jarenlange terugval op 10 april 1998 eindelijk het Goedevrijdagakkoord dat de IRA-leden in de Sinn Féin ook tekenden. *)

München 39 doden 1945-2020

München maakte forse terreuraanslagen mee. In 1972 van de PLO tegen Israelische Olympische sporters, 17 doden. Tijdens het Oktoberfest 1980 door een neonazi, 13 doden en een krankzinnige eenpersoons schietpartij in 2016, met 9 doden. Totaal: 39 doden van 1945 tot 2020.

*) Redactionele kanttekening: De IRA die opleefde in de dagen van de burgerrechtencampagne in de Six Counties kan niet zomaar vereenzelvigd worden met het leger dat tegen de Britse kolonialen vocht op het hele eiland.

– Uitgelichte afbeelding: CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75711534