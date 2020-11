Onderstroom deel 1: Wat is eigendom?

Welkom bij Onderstroom! Een rustige podcast over roerige onderwerpen. We kijken naar ideeen en praktijk van werken aan een betere wereld, alles op de lange adem. Hier geen nieuws en geen verslagen over de tweede kamer, maar alle aandacht voor ideeen, voor geschiedenis van verzet en opbouw, en voor de praktijk van iets nieuws neerzetten.

Voor deze eerste aflevering bleef ik, Alex van Onderstroom, even in mijn eentje, om het te hebben over een klassiek thema: wat is eigendom? Hoe verhouden we ons tot de spullen en andere bezittingen om ons heen, en wat betekent dat politiek gezien?

Ik ga in op hoe mensen zich sociaal en psychologisch verhouden tot bezittingen en verbind dat dan aan de juridische en politieke context.

Mijn bronnen voor deze eerste aflevering liggen wat moeilijk, veel van deze ideeën komen uit een mengelmoes van sociologie, politieke theorie en gesprekken met vrienden. Een beetje moeilijk geschreven aanrader voor verder lezen is:

Donna Haraway, A Cyborg Manifesto, 1985.

– Onderstroom