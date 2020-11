Met Trump is het fascisme à la VS nog niet weg

Het slachtoffer uithangen, een specialiteit in de VS. Jou wordt tekort gedaan, je bent zielig ook al ben je natuurlijk geweldig. Waarop is het gebaseerd, sinds wanneer is dit een norm? Is het een geperverteerde vorm van het sociale-academiedenken (weet u [nog] wat dat was?): Ik ben OK, jij bent OK – maar ik ben toch okeeër dan jij, hoor.

De hondenfluitjes. Speciale belangen hebben het op mij voorzien. De Grote Media, het Grote Geld, de Grote IT-sector (Big Tech). Uitleg overbodig.

De corruptie van Detroit en Philadelphia. Metropolen met een groot zwart bevolkingsdeel.

Ook al ruimt Trump het veld na deze verkiezingsvertoning, het speciale fascisme in zijn stijl zal voortbestaan. En het commentariaat dat mensen die niets ophebben met Trump voor commentariaat uitmaakt zal als bereidwillige nuttige idioten, beter genoemd: collaborateurs, blijven voortbestaan. Het was er al voordat de verkiezingen in de VS officieel plaatsvonden: “links” heeft de arbeidersklasse verraden want het vindt “genderneutrale rompertjes” van de HEMA belangrijker dan het minimumloon. Gemakshalve wordt hier de partij van de Democraten – die nog wel een coalitie van belangen is, in tegenstelling tot de sekte die de GOP geworden is – tot “links” bestempeld. En dit “links” verliest vanwege die rompertjes.

De moeilijke kanten aan deze redenering:

a) de Democraten winnen opnieuw ruim de stemming in aantal kiezers. Het is het obscene kiessysteem in de VS dat iemand die geen meerderheid heeft toch op de troon kan zetten met een meerderheid van enkele tientallen in een enkele staat.

b) de Democraten zijn niet “links”, ook al zullen Trump en zijn aanhang hen voor radicaal links en socialisten of communisten uitmaken. Ja, er zijn sociaal-democraten in die partij en ze komen prominenter naar voren na jarenlange rust op dat punt. De “squad”, Bernie Sanders als presidentskandidaat die het toch weer niet geworden is. Maar van Biden/Harris kan dat moeilijk gezegd worden.

Het imperialisme implodeert, het is geen mooi gezicht en dat zou het ook nooit worden. In het Witte Huis zit iemand die net zoveel met verkiezingen in de VS opheeft als de VS als geheel heeft gehad met verkiezingen in Chili, Haïti, Honduras, Paraguay, Bolivia, Venezuela en nog zo wat landen in de “achtertuin”. Het is ironisch en het is de basis voor het fascisme Made in USA.

De Diepe Analyses zullen wel komen. Als we als mensheid nog tijd en gelegenheid krijgen.