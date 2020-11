Onderstroom 2: Kraken

Omdat tien jaar geleden het kraakverbod in Nederland werd ingevoerd, leek dit een goed moment om een aflevering te plaatsen over kraken. Deze is opgenomen met Henk, daar ga je nog meer van horen. Hoop dat jullie er wat mee kunnen!

Enkele timestamps voor in de aflevering:

00:09:12 Wat is kraken precies

00:23:04 Wat doet kraken voor de huisvesting in een gebied?

00:28:50 Wat doet kraken voor politiek organiseren in de omgeving?

00:32:07 Wat is directe actie?

00:35:21 Wat kan kraken doen, voor het persoonlijke leven van krakers?

00:49:30 Wat hebben niet-krakers eraan als er gekraakt wordt?

00:53:33 Wat is anti-kraak?

00:56:54 Wat is kraken anno nu?

01:03:11 Een vergelijking tussen kraken en het Yosemite park, zoals in de video, how wolves change rivers: https://www.youtube.com/watch?v=ysa5OBhXz-Q

Rond de achttien à negentien minuten noemt Henk een document over hoe verschillende beleidsmakers vanuit politieke belangen overleggen hoe meer gevestigde lokale gemeenschappen, vooral van mensen van kleur, opgebroken kunnen worden om te voorkomen dat zij een strijdbaar weerwoord kunnen bieden tegen toekomstig beleid. Deze tekst is online heel moeilijk verkrijgbaar, maar als mensen veel interesse hebben kunnen we er wat moeite in steken om deze ergens online gepubliceerd te krijgen! Laat ons weten als je hier belangstelling in hebt!

– Onderstroom



Uitgelichte afbeelding: Kraak Wijde Heisteeg Amsterdam, foto: © AJvdK