Felicitaties! En de strijd gaat door

Felicitaties zijn op hun plek! De opluchting wegens Trumps nederlaag is groot, en er is reden voor feest. Die felicitaties komen miljoenen mensen toe, maar nadrukkelijk niet Joe Biden zelf.

Felicitaties voor al die mensen, in de VS en wereldwijd, die het presidentschap van Trump hebben moeten verduren, zijn staatsterreur, zijn racisme, zijn misogynie, zijn verachting voor de natuur, zijn minachting voor de wetenschap, zijn ontkenning van de klimaatramp, zijn sabotage van serieus klimaatbeleid, zijn corruptie, zijn leugens, zijn bedrog, zijn arrogante hebzucht en machtswellust, hebben moeten verduren en er dag in dag uit weerstand aan hebben geboden.

Felicitaties aan Black Lives Matter en aan al die antiracistische demonstranten die Trumps racistische haat en Trumps gewelddadige politieapparaat keer op keer van zich af hebben moeten houden. Simpelweg door met de opstand tegen racisme en politiegeweld door te gaan, hebben zij bijgedragen aan de nederlaag van de witte suprematist Trump. Rest In Power, George Floyd! Rest In Power, Breonna Taylor!

Felicitaties aan antifascisten, jazeker, dat door Trump verfoeide ‘Antifa’, al die mensen die elke poging van rechts om haat om te zetten in straatgeweld en paramilitaire organisatie, hebben gedwarsboomd met hun lichamen, hun directe acties, fysieke blokkades, Black-Bloc-activiteiten. Zonder dit militante antifascistische verzet zouden pogingen om de racistische achterban van Trump om te zetten in een omvangrijke fascistische straatbeweging, veel en veel verder gekomen zijn dan ze nu zijn. Antifascisten deden het, in Oakland en Seattle, in Portland en in Charlottesville en Kenosha en in tal van andere plaatsen. Rest In Power, Heather Heyer! Rest in Power, Michael Reinoehl!

Felicitaties aan al die antiracisten die niet afwachtten toen Trump in 2017 zijn Moslim-ban uitvaardigde maar direct vliegvelden met directe actie lamlegden! Simpelweg door het niet te accepteren, hebben ze bijgedragen aan Trumps afgang. Felicitaties aan al die antiracisten die zich verzetten toen Trump in 2018 vluchtelingenkinderen van hun ouders bleek los te scheuren en kinderen in kooien liet stoppen. Felicitaties aan al diegenen die daartegen demonstreerden, felicitaties aan die genen die verder gingen en het systeem van concentratiekampen fysiek aanvielen. Rest In Power, Willem Van Spronsen!

Dit is een dag van vreugde en van feest. De Trump-nachtmerrie nadert haar einde. Maar de grotere nachtmerries genaamd kapitalisme, witte suprematie, patriarchaat, natuurverwoesting en autoritaire vrijheidsberoving in het algemeen, duren voort. Joe Biden gaat dat niet oplossen, hij zal zelfs geen serieuze pogingen daartoe doen. Biden belooft ons misschien een einde aan Trump. Joe Biden belooft nadrukkelijk geen Medicare For All, geen einde aan fracking en geen Defund the Police. Joe Biden en zijn democraten staan voor voortgezet neoliberalisme, voor koloniale oorlogen vermomd als humanitaire interventies, voor steun aan de racistische apartheidsstaat Israël.

Ja, Trumps nederlaag is reden tot felicitatie aan alle strijders tegen diens repressieve, racistische, patriarchale en winstbeluste agenda. Bidens overwinning die ermee gepaard gaat, is echter een waarschuwing: fundamenteel verandert er weinig als we dat aan politici, stembussen overlaten, zolang we de grenzen van het systeem dat ons eronder houdt en sloopt blijven respecteren. Al die bewegingen van sociale strijd en directe actie die Trump dag in dag uit hebben gedwarsboomd, hebben alle reden om zijn opvolger net zo goed de voet dwars te zetten.

Ja, er is reden tot opluchting en feest. Nee, er is geen reden om de vreugde wegens Trump te vermengen met support voor zijn opvolger. Felicitaties voor al diegenen die de politieke agenda van Trump hebben bestreden, en die nu een zucht van verlichting kunnen slaken. Nadrukkelijk geen felicitaties voor Joe Biden, Kamala Harris en wie er verder ook maar in het nieuwe team komen te zitten dat the American Empire de komende vier jaar ‘mag’ besturen. Een vijand is van opperbevelhebber gewisseld. Die vijand is daarmee niet minder de vijand. De bevrijdingsstrijd gaat door.

