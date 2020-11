Aldoor zijn er illegale feesten en doodgeslagen mannen, en vernielde coronateststraten en code rood in het bos. Die arme pubers vervelen zich en er is ze zoveel afgepakt, en omdat de horeca dicht is moeten ze wel vernielen en illegale feesten geven en overal lachgas gebruiken.

En wij, de boomers van het dorre hout, wij moeten daar begrip voor hebben, want pubers. Er is een spotprent waar Wilders staat afgebeeld als een kampbeul. Het land was te klein en uiteindelijk is die van de Joop verwijderd vanwege de ophef. Er zijn talloze spotprenten ten koste van moslims. Vaak mannen in zwarte jurken met enorme haakneuzen, eventueel een tulband en een bom, of een wapen of allebei. Die mannen zijn al dan niet de profeet, of een ISIS-figuur. Geen mens weet het vaak, maar duidelijk zijn ze wel.

Het land lacht zich er gek over.

5 Jaar geleden was dan Charlie Hebdo, en uiteraard daarna meer spotprenten, 1 nogal gruwelijk, die wat mij betreft over de grens ging, en dan ben ik een door de wol geverfde mevroi.

Kennelijk hing die prent al jaren in een klaslokaal.

Doordat (oa) een leraar elders is vermoord (onthoofd, zoals iedereen smakelijk gruwend zegt en stiekem foto’s ervan heeft gezien) door naar ik meen een IS-aanhanger uit Tsjetsjenië die, naar men zei, asiel had gekregen in Frankrijk. Vermoord omdat hij iets met een spotprent had gedaan. Alle moslims moesten afstand nemen en deemoedig hun intacte hoofden buigen en mea culpa mompelen.

Uiteraard vallen die spotprenten onder de Vrijheid van Meningsuiting, ons veel misbruikte hoogste goed, vergrauwd door Wilders en schoelje.

Een 18-jarig meisje was boos omdat die onthoofde spotprent in het lokaal van haar 13-jarige zusje hing, en zette dat op een social medium. De hel brak los en meisje werd opgeladen door de wouten en moest op het pliesieburo. Wegens dreigen.

Er stond in haar stukje, voorzover ik zag, geen onvertogen woord.

Als dát meisje, dát pubermeisje nou gewoon een illegaal feest had gegeven of een Arnhemse man had doodgeslagen, was er aanmerkelijk minder aan de hand geweest.

O, en ze had best kunnen weten dat met die haakneus op die prent niet de profeet bedoeld was, zoals alle boze witte mannen maar bleven drammen.