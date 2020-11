Aanval op Bouchallikht is onderdeel van patroon

De afgelopen week is onze medestrijder in de beweging voor klimaatrechtvaardigheid, Kauthar Bouchallikht, door rechts onder vuur genomen. Wij steunen Bouchallikht en kennen haar als een toegewijde activist en bevlogen idealist. De campagne tegen Bouchallikht is niet gestoeld op standpunten van haar zelf, maar bestaat geheel uit guilty by association. Dit is niet de eerste keer en onderdeel van een vast patroon.

We zien de afgelopen maanden steeds vaker hoe onderdrukte groepen en delen van links onder vuur worden genomen. De dynamiek hierachter is steevast hetzelfde: een rechtsradicale ‘speurneus’ doet aantijgingen aan het adres van een links persoon, dit wordt vervolgens groter gemaakt op social media door een netwerk van extreemrechtse media, politici en trollen en komt vervolgens ook bij gevestigde media terecht.

Een dergelijk patroon zagen we ook in de rechtszaak rond de racistische aanvallen op journalist Clarice Gargard. Na de door rechts veroorzaakte ophef werd de Officier van Justitie zelfs van deze zaak afgehaald, omdat deze zich in haar vrije tijd tegen discriminatie inzet – wie tegen discriminatie is, is volgens extreemrechts namelijk per definitie ‘niet neutraal’. Afgelopen weken werden ook FNV-bestuurders Demirtas, Boufangacha en Jong aangevallen omdat ze zich tegen racisme durven uit te spreken.

Het is pijnlijk om te zien dat gevestigde media hier kritiekloos in mee lijken te gaan en zo steun verlenen aan de intimidatiecampagnes. Zo noemde de NOS in haar artikel over Bouchallikht, Carel Brendel, die een lange staat van dienst heeft als het gaat om het bedenken van islamofobe complottheorieën, een ‘publicist’. Volgens het Algemeen Dagblad is het twitteraccount Vizier op Links, dat adressen publiceert van linkse mensen, een ‘activistisch platform’.

Op deze manier probeert extreemrechts linkse activisten, mensen van kleur, vrouwen en moslims te intimideren en monddood te maken. En het blijft niet bij (social) mediageweld. Dezelfde kanalen delen nu informatie over de protesten van Kick-Out Zwarte Piet en roepen hun volgers op om te komen. Afgelopen zondag nog maakten honderden hooligans met geweld het protest van KOZP in Maastricht onmogelijk. Deze dynamiek wordt steeds dreigender.

Wij schrijven deze verklaring omdat we ons realiseren dat als wij nu niet zij-aan-zij staan met de slachtoffers van dit soort campagnes, wij straks zelf aan de beurt zullen zijn. Solidariteit is altijd een van de kernwaardes van de progressieve beweging geweest. Het is ook de enige manier waarop we de strijd tegen de klimaatcrisis en racisme aan kunnen gaan.

Ondertekend door:

Achraf El Johari (Jongerenburgemeester van Amsterdam) ActionAid Nederland Animal Rebellion Nederland Asian Raisins Beats Against Coal BIJ1 Black Renaissance Blauwe moskee Both ENDS Building The Baileo Code Rood Code Rood Groningen Collectief tegen Islamofobie Comité 21 maart De Bovengrondse De Goede Zaak Decolonize Groningen Delta DENK Amsterdam Diversity Media Dwars, GroenLinkse jongeren EMCEMO Extinction Rebellion Nederland FITE QLUB Fnv Schoonmaak Fossielvrij NL Fossil Free Culture NL Fossil Free Feminists Fossil Free Maastricht Four Worlds Europe Free West Papua Campaign Nederland Fridays for Future Grutjes Haagse Stadspartij Internationale Socialisten Jongeren Milieu Actief (JMA) Justice and Peace Kleur de Kamer KlimaatActieNijmegen Klimaatcoalitie Maastricht KMAN Love Foundation Maastricht for Climate NIDA NIYA – Young Adults Pan Asian Collective Precious Plastic Maastricht Queer is not a Manifesto Queers4Climate RADICAAL, Politieke Jongeren BIJ1 Re-peat Reclame Fossielvrij Rhythms of Resistance S.P.E.A.K (Moslimvrouwen collectief) SAP Grenzeloos Stichting Bekeerling Stichting Commons Network Stichting Here to Support Stichting Meld Islamofobie Stichting Multicultureel Schiedam (SMS) Stichting Nederland Wordt Beter Stichting Okaz Transnational Institute (TNI) Utrecht Klimaatneutraal 2030 Utrechtse Klimaat Coalitie Vrije Bond Utrecht We Promise Weg van Verdriet Wij Blijven Hier! WISE

Deze verklaring is hier te ondertekenen. Wij updaten de lijst regelmatig.