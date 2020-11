Trumps poging tot staatsgreep

Welnu, die poging lijkt te zijn mislukt. Inmiddels zijn er immers zo’n dertig rechtszaken die met de verkiezingsuitslagen in diverse staten te maken hadden verloren, de ene om nog belachelijkere redenen dan de andere. De communisten, George Soros en de jaren geleden overleden Hugo Chavez zouden erachter zitten volgens Sidney Powell, lid van Trumps juridisch team dat de verkiezingsuitslag aanvecht. Ook zouden er op bepaalde plekken drie keer zoveel stemmen uitgebracht zijn als er kiezers zijn. De juridische genieën van team Trump bleken echter de getallen van Michigan en Minnesota door elkaar gehaald te hebben.

Voor een televisiecamera je extreemrechtse complotnonsens brallen blijkt makkelijker dan ze voor een rechtbank hard te maken. Rudy Giuliani, iemand wiens reputatie overigens een duikvlucht aan het maken is van dermate monumentale proporties – met zijn optreden in Sacha Baron Cohens film, zijn presentatie bij het Four Seasons Landscaping tuincentrum en zijn uitlopende haarverf als (voorlopige?) hilarische dieptepunten – dat die in het Guinness Book of Records opgenomen zou moeten worden, beweert nu dat al die verloren zaken bedoeld zijn om zo snel mogelijk bij het Supreme Court te kunnen belanden. Bij één van die zaken, in Pennsylvania, is er echter door de rechter een vonnis “with prejudice” uitgeproken, wat betekent dat je een dermate onzinnige zaak hebt aangespannen dat niet toegestaan zal worden dat nog eens te doen met betrekking tot dat onderwerp. Men kan echter wel in beroep gaan.

Ik denk dat de Trumpkliek zich misrekent als ze denken dat het Supreme Court, als er om te beginnen ook maar íets van deze zaken bij hen terecht zou komen, zomaar de verkiezingswinst aan Trump zou toewijzen in die staten. Ik denk dat ook die zes weliswaar oerconservatieve Republikeinse rechters niet graag hun reputatie onherstelbaar zouden willen bezoedelen met een dergelijk flagrante schending van democratische normen en waarden. En hun carrière is niet afhankelijk van Trump of welke politicus dan ook, dat is de reden dat dergelijke rechters voor het leven worden aangesteld.

Nu die rechtszaken nergens heen bleken te gaan besloot Trump dan maar eens te proberen of hij de wetgevende staatsmachten niet kon overtuigen om gewoonweg een andere groep kiesmannen aan te wijzen dan volgens de verkiezingen het geval zou moeten zijn. Wettelijk is dit – verbijsterend genoeg – overigens niet onmogelijk, maar dan moet er wel een reden voor zijn. En zelfs de Republikeinen van de congressen in Michigan en Pennsylvania ging dit te ver. Wel waren er twee leden van de County Board of Canvassers (degenen die de verkiezingsuitslag voor een county moeten bevestigen) van Wayne County te Michigan (de county waar Detroit in ligt), die aanvankelijk tegenstribbelden bij hun bevestiging van de verkiezingsuitslag. Na ernstige discussies gaven ze weliswaar toe, maar nadat Trump ze gebeld had wilden ze hun stem voor bevestiging van de verkiezingsuitslag weer terugtrekken (iets wat waarschijnlijk helemaal niet kan).

Daarna werden twee Republikeinse senatoren van de senaat van Michigan op vrijdag naar het Witte Huis gesommeerd. Deze hebben niettemin aangegeven gewoonweg de wet te willen volgen en niet de stem van het volk te gaan negeren, maar vinden vooralsnog wel dat er nog meer onderzoek moet plaatsvinden.

Zeer waarschijnlijk leidt dit alles tot niets, maar het feit dat het geprobeerd wordt toont aan dat niet alleen Trump het probleem is, maar dat de Republikeinse partij – in elk geval op federaal niveau – tot een anti-democratische Trumpcult is verworden, die vindt dat alleen de stemmen van hun eigen soort mensen gelden en ongeacht de uitslag van verkiezingen hun kandidaat aan de macht dient te zijn.

Nu heeft Biden weliswaar het presidentsschap gewonnen, en de Democraten het Huis, maar de meerderheid in de Senaat hangt af van een re-run van verkiezingen voor twee senatoren van Georgia in januari, omdat de uitslagen daarvan te nauw kwamen. En een overwinning voor de Democraten daar wordt moeilijk. De uitslag van de verkiezingen lijken namelijk vooral een afwijzing van Trump in te houden, maar niet zozeer een afwijzing van de Republikeinse partij.

Niet alleen hebben de Democraten nauwelijks winst geboekt in de Senaat (maar goed, dat is dan ook een lachwekkend disproportionele vertegenwoordiging van de kiezers), maar in het Huis hebben ze zelfs enkele zetels verloren. En dat is geen goed nieuws voor die verkiezingen in Georgia, waar Biden slechts met een nipte meerderheid is gekozen. Dàt hij er om te beginnen al heeft gewonnen is wel weer een heel opmerkelijke omslag in die staat, dus helemaal hopeloos is het misschien toch niet.

Als niet beide senaatszetels in Georgia door de Democraten gewonnen worden zal Biden eenvoudigweg per executive order moeten gaan regeren, zoals Trump dat trouwens ook voor een belangrijk deel deed, want wetten door het Congres krijgen kun je dan vergeten. McConnell zal dan ALLES blokkeren, zoals hij dat bij Obama ook gedaan heeft, die immers de ongelooflijke onbeschaamdheid had begaan president te worden als (deels) zwarte man. Dat kon niet onbestraft blijven.

Zoals Fareed Zakaria hier uitlegt, heeft Obama in zijn regeringsperiode echt alles geprobeerd om samen te werken met de Republikeinen, tot het aanstellen van Republikeinen in zijn regering aan toe, maar die hebben elke toenadering afgewezen. Deze destructieve, alles saboterende houding heeft in de jaren negentig intrede gedaan onder Newt Gingrich die de filibuster meedogenloos hanteerde. En zolang die mentaliteit bij de Republikeinen bestaat valt er niet mee samen te werken. De angst bestaat echter dat Biden het wederom vruchteloos zal gaan proberen.

Hoe nu verder?

Trump zal tot 21 januari doorgaan met zijn sabotage van de aankomende regering Biden, zal blijven weigeren zijn verlies toe te geven en de GSA, het bureau dat de transitie naar de volgende regering moet faciliteren, geeft Biden nog steeds geen toegang tot budget en informatie. Ook heeft men alweer een hertelling aangevraagd in Georgia, alhoewel die twee dagen geleden hun verkiezingsuitslag al bevestigd hebben. Ik weet niet of dit oneindig door kan gaan.

Pennsylvania en Michigan gaan na Georgia deze maandag hun verkiezingsuitslag bevestigen. De verkiezingsuitslag wordt op 8 december door de staten vastgelegd, op 14 december stemt het Kiescollege en op 6 januari zal het Congres het resultaat bevestigen.

Biden wordt dus president, ondanks alle procedures en hertellingen, maar het gif is niettemin verspreid. Trump won Michigan in 2016 met slechts 10.000 stemmen. Daar is toen ook – terecht – wel naar gekeken, maar Bidens voorsprong op Trump in Michigan is 150.000 stemmen, vijftien keer zo groot, enkele procentpunten. Het idee dat dergelijke verschillen door fraude bewerkstelligd hadden kunnen worden is compleet van de ratten besnuffeld, maar zeventig procent van de Republikeinse kiezers gelooft dat wel degelijk. ELKE verkiezingsuitslag die niet door de Republikeinen gewonnen wordt zal voortaan door hen bestreden gaan worden, om hun compleet ongeïnformeerde en in hun complottheorieën vastgelopen aanhang verder op te zwepen, zoals wederom Fareed Zakaria hier uitstekend uitlegt.

En op termijn is dat een op zijn minst zeer schadelijke, maar mogelijk ook gevaarlijke situatie voor de niet meer zo Verenigde Staten van Amerika.

(Foto: Videostill uit Laura Ingrahams One on One)