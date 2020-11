Bij het afscheid van Wappie de Orakelnazi

Gelooft er iemand dat beroepspoliticus Joost Eerdmans zich zomaar heeft aangesloten bij het in de peilingen kelderende Forum voor Democratie? De gebeurtenissen van de afgelopen dagen komen bepaald niet als een verrassing. Baudet verloor serieus krediet bij de modale kiezer door zich te encanailleren met virusontkenners als Willem Engel en in zijn gevolg een pokdalige stoet van kettingrokende, door obesitas tot mottige zitzak gemuteerde, maatschappelijke kanslozen die om de haverklap een burgeroorlog aankondigden, meestal na het weekend.

Het electoraat dat hem bij de Provinciale Staten de grootste partij van Nederland had bezorgd was vooral gecharmeerd van Baudet’s spierballentaal over de ‘migrantenstroom’ en zijn ‘poepoenounou-toontje’ over de klimaatcrisis. Verder klom hij bij iedereen aan boord die een probleem had met het politieke ‘kartel’: nexitgangers, boze bruine boeren en tenslotte redelijk fataal: verwarde viruswappies.

Na zijn overwinningsspeech, de nationale boreale bukake waarbij hij alles en iedereen verantwoordelijk stelde voor de ondergang van de westerse wereld, rezen de eerste twijfels. Niet in de media en zeker niet aan de nationale televisiebabbeltafels waar de aanstaande premier der Nederlanden, redder des vaderlands, iedere avond mocht aanschuiven om er volledig feitenvrij op los te orakelen. Het ‘trial by media’ in zijn afscheidspraatje klinkt dan ook schriller dan ooit, evenals het met een woedende snik in zijn stem geponeerde ‘nonsens’. De ontluisterende waarheid is dat Thierry Baudet en niemand anders dan Thierry Baudet binnen twee jaar twintig zetels heeft weggepist.

Na het vertrek van Otten ging het deksel langzaam maar zeker van de boreale beerput. Vage partijfinanciën, Trumpiaanse leugens over de bejegening van twee ‘goede vriendinnen’ door Turkse en Marokkaanse treinconducteurs en last but not least: zijn optreden in de Kamer dat louter bedoeld bleek voor eigen camera. De redder des vaderlands die naar eigen zeggen met tegenzin premier zou worden, ontwikkelde zich tot een luie en matige volksvertegenwoordiger.

Binnen de partij zag men de bui al veel langer hangen en Eerdmans werd ingevlogen om de schade die Baudet inmiddels berokkende enigszins in te dammen. Een weekje bij Wilderspoes Jinek moest het ijs bij de kiezer breken. Verder was het wachten op een bedrijfsongevalletje dat zich dankzij de Forum Jeugdstorm aandiende. Homofobe en antisemitische drek werd door Het Parool opgedregd en over de voorpagina uitgesmeerd. In plaats van handig de storm uit te zitten, smeet de nationale Orakelnazi zijn laatste electorale krediet overboord en vanaf vandaag dobbert de partij nog even door op voormalig GeenStijl-brulboei Annabel Nanninga totdat het VVD anti-migrantenboegbeeld Bente Beckers het Forumbootje definitief tot zinken brengt.

Ook Eerdmans zal politiek verzuipen. Hij mist eenvoudig de glans van fatsoen die Baudet wist op te trekken rond zijn diep getroebleerde fascistische denkbeelden. Hoe die glans zo lang opgepoetst wist te blijven, bleek de avond na het aftreden van Baudet. De fascist Geert Waling verscheen in M voor een staaltje schadebeperking waarbij hij onder meer keihard zat te liegen over zijn veelbesproken bedevaartstocht samen met Thierry naar de bejaarde oprichter van het Front National Jean Marie LePen. Een journalistieke missie waarvan het interview nooit was gepubliceerd, aldus Waling. Aan de babbeltafel zaten drie journalisten die deze arrogante leugenaar niet durfden te vertellen dat het bezoek aan holocaustontkenner LePen slechts bedoeld was om diens gerimpelde nazi-aars te likken en en passant wat politieke trucs uit het handdoekpopulisme op te doen.

Het antwoord op de vraag waarom zoveel kiezers in Forum een ‘fatsoenlijk rechts’ zagen terwijl het gewoon een poging was om fascisme als fatsoenlijk te verkopen, is dan ook grotendeels te verklaren uit het laffe gedrag van die drie journalisten rond Waling.

Het ontbreekt in Nederland aan kritische journalisten die al veel eerder Baudet’s optreden tijdens de IJzerwake en de bovengenoemde bedevaartstocht op waarde hadden moeten schatten en helder hadden moeten duiden. Het breekijzer werd pas tevoorschijn gehaald toen Baudet met een bloedvaart in de peilingen naar beneden gleed.

Toen hij geen gewaardeerde gast aan tafel meer was, een pakkende krantenkop of een clickbaar fotomoment. Toen de magie van macht en succes wijkende was. Niet langer Redder des Vaderlands maar gewoon een verwarde, ordinaire poldernazi. En dat hebben journalisten, televisiemakers en andere nieuwsduiders altijd geweten.

Is er een markt voor ‘fatsoenlijk rechts’? Als je migrantenhaat, klimaatontkenning en een mogelijke Nexit op een charmante, enigszins flamboyante en alles relativerende toon weet te verkopen, dan loop je zomaar het Torentje binnen. De pers loopt met je mee. De kiezer loopt overal achteraan. In Nederland staat het gezonde verstand al heel lang op nul. Dat heeft Thierry Baudet in ieder geval duidelijk gemaakt.

