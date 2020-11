Oorlog en kapitalisme bij de vorming van Nederland

In deze eerste aflevering van de Lockdown Lezingen presenteren wij Marjolein ’t Hart, onderzoeksleider van de afdeling Geschiedenis van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, en bijzonder hoogleraar in de Geschiedenis van Staatsvorming in Mondiaal Perspectief aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In deze lezing behandelt ze de rol van oorlog en kapitalisme door de eeuwen heen in de vorming van Nederland, met een nadruk op de vroegmoderne tijd. Aansluitend volgt een gesprek over haar werk en ook haar activistische verleden in de jaren ’70.

