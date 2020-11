Demasqué Baudet was ook demasqué van officieel joods Nederland

Eén van de groepen die ontzettend bedroefd is dat Thierry Baudet’s avontuur met zijn Forum voor Democratie nu teneinde loopt, is natuurlijk de grote groep joden die met de naam ”de officiële joodse gemeenschap” zou kunnen worden aangeduid. De joodse ”kerkgenootschappen”, de loges van Bneí Brith, de sportclub Maccabi, en andere joodse (of zionistische) clubs en clubjes,. naast de naar voren geschoven leiders van het overkoepelende CJO (Centraal Joods Overleg), of de publicitaire arm daarvan, het CIDI, of misschien zelfs het joodse krantje, het NIW.

Het was een algemeen bekend feit dat Baudets Forum onder dit gezelschap vreselijk populair was. Bij de schaduwverkiezingen (‘Hoe zou u stemmen in Nederland?’) die het CIDI in 2019 hield tijdens een avond over de Israelische verkiezingen, kreeg het Forum 34 van de 120 Kamerzetels van de aanwezigen, meer dan de 19 van de kleine christelijke partijtjes of de 13 van de VVD. Ik moet bij dit soort uitslagen vaak denken aan de woorden van oud-wethouder van Amsterdam, de betreurde Wim Polak, die placht te zeggen dat de joden in Nederland zo rechts zijn ”omdat de nazi’s het hele joodse proletariaat hebben uitgemoord”. Vermoedelijk speelt dat inderdaad nog een rol. Maar dat de clan van Baudet op nummer één stond had natuurlijk als belangrijkste reden dat de partij door dik en dun voor Israel was. Een goede tweede was de heftige islamofobie, vanuit de gedachte dat moslims nu eenmaal onbetrouwbaar zijn en Israel haten. Een derde reden was waarschijnlijk dat de partij – door Thierry’s doctorstitel en exuberante optreden? – een soort vage intellectuele en vernieuwende uitstraling had, die haar verteerbaarder maakte dan de PVV van Geert Wilders.

FvD werd door ”de” joden gezien als een bondgenoot in de strijd tegen het afkalven van het image van Israel en daarom werd er niet zo nauw gekeken. Baudet kon tijdens de ”keppelop” demonstratie van 2019 in Den Haag van het CIDI zonder problemen gênant oreren over het buiten de deur houden van moslims. Senator, Amsterdams gemeenteraadslid en Statenlid Annabel Nanninga kon in een twee pagina’s tellend interview in het joodse krantje NIW een hele serie eerdere anti-joodse tweets vol grappen als ”Mein Kampf als Kerstcadeau”, ”Hitlers ‘mooie ovens” en ”het vergassen van joden” rechtpraten als ”humor”. Tal van extremistisch rechtse, om niet te zeggen naar het fascisme neigende optredens van Baudet als het houden van een speech tijdens een ”IJzerwake” van Belgische oud-nazi kopstukken, of het aanbieden van zijn proefschrift aan de voor antisemitisme veroordeelde oprichter en oud-leider van het Franse ”Front National”, Jean-Marie Le Pen, lieten geen alarmbellen rinkelen.

Maar nu in het Forum zelf ineens de kladderadatsch is uitgebroken over wat antisemitische tweets van de jongerenclub en Forum prominenten de één na de ander hun voorman laten vallen, worden de joden ineens ook wakker. Godbeware, het Forum is antisemitisch! Het CIDI vraagt op hoge toon om een ”onderzoek” naar de partij waarvan niet één, maar waarschijnlijk wel twee of meer van haar eigen medewerkers lid waren. Het NIW is op slag vergeten hoe het blad Thierry en het Forum aan de borst klemde en hoe redacteur Schut bij de laatste verkiezingen ook trots vermeldde op Forum te hebben gestemd. Zowel akela Esther Voet, de hoofdredactrice, als deze Schut, schrijven nu alsof zij nooit iets anders hebben verklaard dan dat ”extremisme en antisemitisme” overal oprukken. Niet alleen in het Forum dus, maar overal en vooral ook bij links. GroenLinks haalt het antisemitisme van de Moslim Broederschap binnen, melden beiden, de SP worstelt met het communisme en trouwens het antisemitische Denk, zo weet Schut eraan toe te voegen, is een afsplitsing van de PvdA, en het uiterst antisemitische BIJ1 weer een afsplitsing van DENK.

Zo wordt de eigen sympathie voor Baudet en de zijnen blijkbaar ondergespit onder verzoeken om ”een onderzoek”. Of onder in grove trekken neergezette aanvallen op verondersteld antisemitisme (of extremisme) van ongeveer alle linkse partijen. En dat onder het motto: ”U denkt toch niet dat wij Baudet in ere hielden? Hoe komt u erbij, wij joden weten wel beter, immers antisemitisme is altijd overal.” Het is een vorm van hypocriet liegen waar de gemiddelde vijfjarige zich nog voor zou schamen. Maar zo niet het CIDI dat bij monde van directeur Hanna Luden al meteen in Trouw Baudets antisemitisme aan de kaak stelde. En dat zonder een woord te zeggen over zijn islamofobie of over dat het CIDI hem al jaren had gedoogd. Ook het NIW kent geen greintje schaamte. Bart Schut, een redacteur die zich een paar jaar geleden opwierp als Midden-Oosten kenner (maar de naam van de beweging al-Fatah spelde met exact dezelfde fout als in het boek van waaruit hij het verhaal vermoedelijk overschreef), weet nu ineens ook hoe het zit met de Moslim Broederschap. Immers Carel Brendel, de Tante Bet van de Nederlandse blogwereld, is volgens hem ”de” kenner van de Moslim Broederschap in Nederland (en niet de volijverige kopiïst van islamofobe moslimvorsers waar ook ter wereld die hij eigenlijk is). Schuts bazin, de selfmade ‘jounaliste’ Voet, schrijft in dezelfde stijl met haar gebruikelijk pedanterie over de ”vrijage van GroenLinks met de antisemitische Moslim Broederschap” en ”het extreemlinkse gedachtegoed bij de jongeren van de SP en rapaillepartij Bij1”.

Geweldig dit. Het geeft in een notedop de gesteldheid weer van de in joods Nederland geaccepteerde slonzige informatie en wat doorgaat voor journalistiek. Het is het gevolg van het jarenlang ”kaltstellen” van kritiek en critici, het vermijden van debatten en het ondemocratisch aan elkaar doorgeven van baantjes en bevoegdheden om toch vooral mensen die er misschien een beetje anders over denken buiten de deur te kunnen houden. Het gevolg is nu blijkbaar dat racisten pas als zodanig worden herkend als hun eigen kring hen als zodanig gaat benoemen. Je zou zeggen, erger dan dit kan het toch eigenlijk nauwelijks worden.

– Ook verschenen bij Abu Pessoptimist