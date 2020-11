Zes december 13.00u, Den Haag, demonstratie tegen racisme

Al jarenlang zijn protesten tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet doelwit van extreemrechtse terreur en racistische intimidatie. Deelnemers aan vreedzame KOZP-protesten worden bekogeld en bespuugd, demonstraties worden onmogelijk gemaakt. Er werd zelfs een aanslag gepleegd op het pand waar een KOZP-congres plaatsvond. Mensen van kleur en zwarte mensen die zich verkiesbaar stellen, zoals Kauthar Bouchallikht, zijn slachtoffer van racistische en islamofobische aanvallen. Daarnaast raakt institutioneel racisme mensen van kleur en zwarte mensen in het dagelijks leven; op school, op het werk, online en op straat. Mensen die zich uitspreken tegen racisme en geweld krijgen te maken met aanvallen van extreemrechtse politici, mediabedrijven en trollen. De intimidatie vanuit extreemrechts zal niet stoppen als we er niets aan doen. Daarom gaan we op 6 december protesteren in Den Haag tegen racisme en extreemrechtse intimidatie.

Gevestigde media, politici en autoriteiten normaliseren discriminatie, en ontkennen institutioneel racisme en de pijn van ons koloniale verleden. Ondanks dat de nazisympathieën en antisemitische complottheorieën bij Baudet en Forum voor Democratie al jaren duidelijk waren, kregen zij toch een kritiekloos podium. Ook de moslimhaat van Wilders’ PVV is mainstream geworden. Andere politieke partijen, zowel midden als links, faciliteren de radicalisering van racistische ideologieën met hun stilte of werken hier zelfs aan mee. Racistisch politiegeweld, etnisch profileren en discriminatie zoals bij de Belastingdienst worden toegedekt. Ondertussen gaan gewelddadige rechts-extremistische daders vrijuit.

We leven in een periode van grote onzekerheid en staan aan het begin van een diepe economische crisis. Het tekort aan sociale huurwoningen neemt toe en de werkloosheid stijgt. In plaats van dat aan te pakken, gebruiken politici zondebokpolitiek om mensen die op zoek zijn naar fatsoenlijk werk of onderdak tegen elkaar uit te spelen. Ook de fossiele industrie houdt, gesteund door overheden en media, een destructief winstmodel in stand. Hiervoor betalen inheemse volkeren en het globale zuiden nu als eerste de prijs, met veel klimaatvluchtelingen als gevolg. In plaats van deze en andere vluchtelingen een helpende hand toe te steken, worden zij ontmenselijkt, weggestopt in onleefbare vluchtelingenkampen of worden door onze grenswacht in hun gammele boten terug de zee op geduwd.

We laten ons niet langer tegen elkaar uitspelen; het is tijd om solidair te zijn. Alleen op die manier kunnen we extreemrechtse intimidatie tegenhouden en een rechtvaardige wereld dichterbij brengen.

Over het protest: op 6 december protesteren we in Den Haag tegen racisme en extreemrechts. De demonstratie begint om 13.00 uur op het Johanna Westerdijkplein achter station Den Haag Holland Spoor.

– Uitgelichte afbeelding: van Doorbraak.eu