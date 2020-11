Volgende Black Friday: over twee weken in de coronacijfers

Er is maar één term voor: grove nalatigheid, waarvoor dank aan de regering Rutte-De Jonge. Dankzij hen komt de volgende blek fraaidee er al snel weer aan: vrijdag over twee weken. Die wordt pas echt blek.



Dan breekt de derde coronagolf in Nederland uit. Dat zullen we in de cijfers duidelijk zien. Geheel onnodig overigens, want de kooplust steeg al wekenlang en de blek fraaidee werd al meer dan een week aangekondigd.

Deze stijging kreeg op het laatst nog even een deukje door enkele opgewonden burgemeesters die bij het vallen van de avond de stekker uit de feestverlichting trokken. Die snapten om 12 uur nog niet dat de drukte van dat moment een wetmatige voorspeller van de nog veel grotere drukte om 4 uur was. Ook al te laat! Maar ja, Churchill werd ook pas op 10 mei 1940 premier, toen de oorlog al vanaf 1 september 1939 woedde.

Om 4 uur was het kwaad in de keupgeut en de eenrichtings Kalverstraat natuurlijk al geschied. Eenrichting? Een goed idee? Als je aan de uitademkant van de straat stond kreeg die nucleaire covidwolk dan wel onverdund over je heen…

De regering. Die had zonder enig probleem tegen de fraaidee in kunnen gaan, en uiteraard moeten gaan. Laat Rutte woensdag even uitleggen waarom hij wederom niets deed – niet dat het daardoor minder wordt. Die verlenging van corona daardoor betekent de absolute doodsklap voor vele cafés, musea, theaters, concertzalen, bioscopen etcetera. Wrang is dat.

Maar één ding kan de regering nog wel regelen: kerst overslaan met als argument de derde golf. Met wat geluk krijgen we dan begin februari – een kind kan het bedenken – eindelijk blijvende coronadalingen te zien. In de loop van het voorjaar en de zomer gaan de vaccins doorwerken. De volgende kerst kunnen we dan misschien – misschien, ook dat is niet zeker – weer met ouders, kinderen en kleinkinderen doen.

Uitgelichte afbeelding: Door User:bobjgalindo – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29917745