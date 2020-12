Prins Bernhard-pispaal in uitgaanscentra

De gezamenlijke linkse partijen hebben besloten om in alle uitgaanscentra van de grote steden Prins Bernhard-pispalen te plaatsen, in plaats van de gebruikelijke mobiele urinoirs. Prins Bernhard is huisjesmelker/uitponder van 600 panden.

De PBP’s krijgen bovenaan een gestileerde en geïntegreerde PB-pisbril, om te voorkomen dat de urine in zijn onschuldige melkogen komt. Ook zijn ze zo te onderscheiden van de Amsterdamse amsterdammertjes, waarop Amsterdam het alleenrecht heeft. Het model van de PB-pispaal is er wel van afgeleid.

Delfts-blauwfabriek de Porceleyne Fles in Delft gaat nu een miniatuur PB-melkhuisje uitgeven, vanwege het onderwerp geheel wit – de kleur van melk. Opvallend aan het nieuwe ontwerp is dat het zes verdiepinkjes telt, met per verdieping geen zes maar acht piepkleine ramen, en slechts één deur bevat om het principe van uitponden te benadrukken.

De partijen zeggen in een toelichting, dat de PB-pispaal ook een late hulde is aan grootvader Prins Bernhard, tevens voormalig SS-lid, die uit zijn officiële functies werd ontslagen nadat uitkwam dat hij van vliegtuigfabriek Lockheed smeergelden ontving. Omdat er geen officiële SS meer bestaat, schenken de partijen Prins Bernhard het laatste erelidmaatschap van Forum voor Democratie, voordat dit orgaan uit de Kamer van Koophandel geschrapt wordt. De linkse partijen: ‘We vonden het toch wel een gemis voor FvD dat deze onmisbare idealist en prominent daar niet gemist kan worden.’