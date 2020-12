Vergeten activisten uit de socialistische beweging in Nederland met Dennis Bos

In deze tweede aflevering van de Lockdown Lectures presenteren wij Dennis Bos, universitair docent aan de Universiteit van Leiden en lid van de redactie van de International Review of Social History. In deze lezing behandelt Dennis grassroots militanten en marginale figuren in de geschiedenis van het socialisme en de arbeidersbeweging enerzijds en de nieuwe mogelijkheden van historisch onderzoek naar hen door de digitalisering van bronnen (pers, politie, bevolkingsregister).

☞ Universiteitspagina Dennis Bos, incl. publicaties: https://www.universiteitleiden.nl/en/…

☞ Lijst van boeken van Dennis Bos te koop bij het Fort van Sjakoo: http://www.sjakoo.nl/cgi-bin/search/s…

[Noot redacteur die er zelf jarenlang gewerkt heeft: et is Fort van Sjakóó, klemtoon tweede lettergreep.]

– Uitgelicht: screenshot