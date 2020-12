Ter verdediging van cultuurmarxisme of, wat is sociale constructie?

Je hoort soms wel mensen praten over cultuurmarxisme. Wat bedoelen ze dan? Is dat geen verschrikkelijke samenzweringstheorie, net zoiets als “omvolking?” Jazeker! Alex vertelt er kort over, ditmaal weer even in zijn eentje.

Maar deze samenzwering verwijst ook naar ideeën die wel de moeite waard zijn, om te zorgen dat mensen ze al op voorhand afwijzen doordat ze er zulke nare dingen over gehoord hebben. Wat zijn die ideeën, en waarom zijn fascisten er zo bang voor? Wat hebben wij zoal aan deze theorieën?

Uitgelichte afbeelding: By Unknown – http://imagem.sian.an.gov.br/acervo/derivadas/BR_RJANRIO_EH/0/FOT/PPU/07879/BR_RJANRIO_EH_0_FOT_PPU_07879_d0014de0022.pdf, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93962586