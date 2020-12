Hoe nu verder met de Verenigde Staten?

De Attorney General Ken Paxton van Texas had een rechtszaak aangespannen om de bevestiging van verkiezingsuitslagen aanstaande maandag in Pennsylvania, Michigan, Wisconsin en Georgia tegen te houden. Niemand verwachtte dat die zaak een kans van slagen zou hebben. Bovendien vermoedde men dat Paxton deze zaak slechts begonnen was om in een goed blaadje bij Trump te komen. Paxton is namelijk betrokken bij een corruptiezaak waar de FBI onderzoek naar doet, en dit zou zijn kansen op gratie van Trump kunnen doen vergroten.

Hoe dan ook, de hele zaak werd niet serieus genomen en men verwachtte dat, net als in de eerdere zaak die door Trumps rechtsgekken bij hen was aangespannen om de uitslag van Pennsylvania ongeldig te laten verklaren, het niet eens opgepakt zou worden door het Supreme Court. Gisteren werd de zaak dan ook weer afgedaan met wat je zo ongeveer slechts een memo zou kunnen noemen. De inhoud ervan kwam neer op “Nee, we gaan het niet doen, ga je moeder pesten”. Ok, dat laatste heb ik erbij verzonnen. Maar zonder uitleg of zelfs maar ondertekening van de rechters dus. De ultieme vernedering, voor wat volgens Trump The Big One had moeten zijn:

“Trump did not immediately comment on the court’s action, either on Twitter or at a holiday party Friday night at the White House. The crowd was told he was not coming downstairs, according to one attendee.”

Niettemin is het ernstig en absurd dat een president van de Verenigde Staten zoiets om te beginnen al probeert. Maar goed, dat Trump en sommige consorten op zijn zachtst gezegd niet (meer) helemaal lekker in het hoofd zijn was al langer duidelijk. Maar wat in elk geval ik niet verwacht had, en ik heb Amerikaanse commentatoren en politici er ook zeer verrast op zien reageren, is dat vervolgens die absurde aanklacht van de Attorney General van Texas door de Attorneys General van zeventien andere staten gesteund werd, en bovendien door maar liefst 126 Republikeinse afgevaardigden.

Dit betekent dat de Republikeinse Partij voor een substantieel deel uit volstrekte anti-democraten en autocraten bestaat, of in ieder geval voor een belangrijk deel niet tegen die elementen in durft te gaan. Dat deel is blijkbaar ten volle bereid een verkiezingsuitslag te negeren en hoe dan ook de macht te grijpen. Dit was een couppoging. Het heeft ook te maken met de greep die Trump nog steeds op die partij heeft via zijn aanhang. Wellicht zijn er diverse Republikeinse afgevaardigden die hier ook niet blij mee zijn, maar die zijn dan te laf om er openlijk tegenin te gaan uit angst dat de kiezers van hun district hen zullen laten vallen.

Dit is in een tweepartijensysteem zoals het Amerikaanse een uiterst gevaarlijke situatie. Er zijn maar twee partijen en één daarvan is blijkbaar bereid de democratie af te schaffen. Hoe lang kan dat nog goed gaan? Zoals Steve Schmidt van The Lincoln Project zegt, is men blijkbaar slechts één verkiezing verwijderd van het einde van de Amerikaanse democratie. Ik denk dat dat moment daar was geweest als Trump herkozen was.

Tientallen miljoenen Amerikanen is wijs gemaakt dat de verkiezingen gestolen zijn door middel van grootschalige fraude. Tientallen miljoenen Amerikanen accepteren niet dat Joe Biden president zal zijn per 21 januari 2021. Honderdzesentwintig afgevaardigden in het Huis accepteren de overwinning van Biden niet, zeventien staatsregeringen accepteren de overwinning van Biden niet. De voorzitter van de Republikeinse Partij te Texas zinspeelt inmiddels zelfs op afscheiding van de Verenigde Staten.

Terwijl de regering Trump zelf de crimineelste en meest corrupte regering van in elk geval de afgelopen 100 jaar in de Amerikaanse geschiedenis was. Het was één grote, nepotistische, corrupte Trumpgraaipartij.

Als Biden denkt dat hij dit kan oplossen met reaching across the aisle, unity and bipartisanship en de misdaden van de regering Trump dan verder maar ongemoeid te laten (zoals dat gebeurd is met Nixon en later de schuldigen aan het Iran-Contra schandaal), maakt hij een grote fout. Als de corruptie, fraude en belemmering van de rechtsgang van de regering Trump niet vervolgd worden zijn alle remmen voor een volgende criminele regering definitief los, en zal de scheiding die er nu al is tussen de twee kampen zich onherstelbaar verdiepen. Deze autocratische elementen moeten politiek geneutraliseerd worden. Er kan geen verzoening zijn zonder rekenschap.

(Afbeelding: Resultaat electoral college 2020, door Kingofthedead, Public domain, via Wikimedia Commons)