Je streken thuis: denkend aan Allende, Lumumba, Aristide, Lula en zovele anderen

Een vrouw staat met een sullig kampeerdershamertje op het podium en roept: Ik heb een hamer! Ho eens even, denk ik nog, die hoort bij ons, niet bij jullie: It’s the hammer of justice enzovoort. Maar zij schreeuwt: als ik tik roepen jullie “Geen koning dan Jezus”. Zij hamert vervolgens zo verwoed dat er niet aan te denken valt dat het publiek dit kan volgen. Maar ze roepen het toch wel enkele malen.

these people are out of their damned minds pic.twitter.com/tFsAIceLhS — Aaron Rupar (@atrupar) December 12, 2020

74 miljoen kiezers en ze vinden dat ze gewonnen hebben want nog nooit hebben er zoveel mensen op een zittende president gestemd. En dat laatste is waar, maar hij heeft toch de verkiezingen verloren. Maar dat is slechts waar in de voor de Noordatlantische parlementair-democratische kapitalistische wereld. Die aan haar eigen normaliteit ten onder gaat.

Want de normaliteit is doorgaande grondstoffenroof uit delen van de wereld die ooit direct als kolonie beheerst werden, en nu officieel onafhankelijk zijn. Ontbossing, uitroeiing van mens, dier en plant, superuitbuiting, wapenhandel, noem het op – met wat als een hoon Democratische Republiek Congo wordt genoemd als dieptepunt, of als hoogtepunt van het geslaagde kapitalisme.

Kongo, zoals het toen geschreven werd, waar de gekozen premier die niet aardig was tegen de koloniale heersers beloond werd met afzetting, ontvoering en moord, en dat in een kort tijdsbestek.

Toen Malcolm X “Chickens coming home to roost” zei over de moord op John Kennedy – “Jullie krijgen je streken thuis” is de veelzeggender Nederlandse uitdrukking – moet hij wel aan Patrice Lumumba gedacht hebben. Wie weet of hij zijn eigen doodvonnis getekend heeft door deze eenvoudige waarheid uit te spreken.

Het is nog geen jaar geleden dat de gekozen president van Bolivia in een uiteraard door Washington gesteunde of gedirigeerde staatsgreep werd afgezet en moest vluchten – nog net kon vluchten. Zijn verkiezing met afdoende meerderheid werd frauduleus verklaard. Onlangs zijn die verkiezingen overgedaan en zowaar won de kandidaat van de Beweging naar het Socialisme opnieuw. Nu zal een ouderwetse staatsgreep uitgevoerd moeten worden om de gewenste zetbaas v/m neer te zetten. Maar het getij keert alweer in Latijns-Amerika.

Intussen – de vertoning rond Trump die zijn verlies niet accepteert, en de menigte die achter hem staat, valt duidelijk in de categorie “je streken thuis krijgen”. Dat er elders in de Noordatlantische wereld, en de rest van de wereld natuurlijk, met verbijstering wordt gekeken naar de vertoning doet aan dat streken-thuiskrijgen niet af. Allende werd uit zijn paleis geschoten, Aristide werd tot twee keer eenvoudigweg uit het land waar men hem gekozen had ontvoerd, Zelaya van Honduras een keer, Lula en Rousseff van Brazilië, Lugo van Paraguay werden langs parlementaire weg afgezet, gekozen of niet (wel dus).

En nu komt de vertoning van de verkiezing die niet geaccepteerd wordt thuis. Het is een weerzinwekkend gezicht, maar dat was het in Kongo, Chili, Haïti, Honduras, Brazilië, Paraguay ook. En dan begin ik maar pas in 1960 en vergeet ik ongetwijfeld een heleboel landen – ach, Indonesië 1965, waarschijnlijk de bloedigste staatsgreep aller tijden. De Palestijnen die natuurlijk niet op Hamas mochten stemmen. Vult u zelf maar aan.

Waar gaat het heen? We moeten het zien. De normaliteit die geen normaliteit was is voorbij.

En wie weet is dit alles wel degelijk een gevolg van de verlate maar niettemin hoognodige dekoloniseringsacties van het afgelopen jaar – prachtige hartverwarmende acties met een vreselijke aanleiding, “Black Lives Matter” tekende dit jaar evenzeer als Het Virus. Dat de leuze überhaupt opgeschreven, uitgeschreeuwd moet worden.

Maar voordat we dit jaar kunnen uitluiden zal er vermoedelijk nog heel wat gebeuren.

Uitgelicht: By Universal Studios – https://archive.org/details/1960-12-05_Lumumba_Seized, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61979428

Allende: By Biblioteca del Congreso Nacional de Chile – http://biografias.bcn.cl/images/archive/e/e4/20100610165107!Salvador_Allende_Gossens.jpg, CC BY 3.0 cl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16325518