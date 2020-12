De Lockdown Lezingen aflevering 3: Vijf mythes over het neoliberalisme

In deze derde aflevering van de Lockdown Lectures presenteren we Merijn Oudenampsen, werkzaam als socioloog bij de Universiteit van Amsterdam en bekend publicist over de geschiedenis en het heden van neoliberalisme. In de lezing behandelt Merijn vijf mythes die volgens hem heersen over het neoliberalisme, en in het gesprek erna bespreken we de coalities en ideeën achter het neoliberalisme, materiële belangen en structurele veranderingen, financialisering, de opkomst van extreem-rechts, en nog veel meer.

Uitgelichte afbeelding: Door De originele uploader was DickClarkMises op de Engelstalige Wikipedia – Verplaatst vanaf en.wikipedia naar Commons door JohnDoe0007 met behulp van CommonsHelper., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9473860