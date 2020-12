Terreur tegen Syrisch gezin Heerlen

– door Kees Stad –

Er is de nodige aandacht ontstaan nadat door de website Dutchturks bericht werd over het lot van een Syrisch gezin in Heerlen. Zij deden dit nadat Muslim Rights Watch Nederland (MRWN) een video over datzelfde gezin naar buiten bracht.

Het gezin blijkt al maandenlang door racistische buren te worden belaagd. Niemand deed wat en nu zijn ze naar België gevlucht. Ook de politie ondernam nagenoeg niets, verklaren de slachtoffers, terwijl ze elke aanval hebben gemeld.

Het is ongelofelijk en onverteerbaar wat daar in Heerlen is gebeurd.

Zie de video hier:

En het bericht van Dutchturks hier.

Verbijsterend is ook het in het artikel vermelde optreden van de woningbouwvereniging: “Wel heeft de woningcorporatie Vincio Wonen, volgens MRWN een kort geding aangespannen om het Syrische gezin uit de woning te zetten.” Gelukkig verloren ze dat proces, maar lekkere sociale huisbaas. Wat ze bezielt komen we in ieder geval niet op hun eigen website te weten, want daar staat alleen een volledig nietszeggend bericht over wat ze noemen “een ernstige overlastsituatie” en de melding dat de telefoonlijnen overbelast zijn.

Wie ook niets ondernomen heeft, althans niet dat we vernomen hebben en ze hebben in ieder geval geen alarm geslagen, is de SP. Die verkondigt op haar website vol trots dat het de grootste partij in Heerlen is maar heeft tot dusver ook niets over deze schandalige gebeurtenissen te melden.

Ze zitten trouwens in de bestuurscoalitie en zijn dus direct verantwoordelijk.

Nu de boel in de openbaarheid gekomen is, komen er natuurlijk de eerste reacties, zoals een goedbedoelde maar nogal misplaatste poging tot liefdadigheid: BNers waar ik nooit van gehoord heb roepen op “om geld op te halen voor dit gezin zodat ze kunnen verhuizen naar een veilige plek en hun kids rust krijgen”.

Dat betekent in feite dat de racisten hun zin krijgen en er nog mee weg komen ook. Ik kan me voorstellen dat het gezin niet langer in die buurt wil wonen, maar dat er dringend meer moet gebeuren dan ze vervangende woonruimte geven, lijkt me duidelijk. De SP, en de politie hebben wat uit te leggen en die racisten zouden achter slot en grendel moeten en uit hun huis gezet moeten worden, zodat daar mensen in kunnen die een dak boven het hoofd nodig hebben. Jaap van der Scheur, ouwe vakbondsleider, en Jan Mertens trouwens ook, beide geboren Heerlenaren, hadden wel geweten wat er gedaan moet worden. Maar het achterland van de zuidelijke rode familie is kennelijk een rechtse hel geworden.

– Uitgelicht: still uit bovenstaande video