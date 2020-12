Kerst 1914: toen de oorlog buitenspel stond, door Peter Storm

Rondom de eerste wereldoorlog zijn er veel bijzondere dingen gebeurd. Een van de meest opmerkelijke momenten was het spontane kerstbestand dat niet van hogerhand werd besloten, maar organisch van onderop gebeurde. Deze tekst, origineel geschreven in 2014 ter herdenking, legt kort uit wat er gebeurde en hoe dat herdacht wordt.

– Uitgelichte afbeelding: Door Robson Harold B – This is photograph Q 50719 from the collections of the Imperial War Museums., Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5578315