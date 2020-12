Bizarste corona-complot in Frankrijk – docu Hold-up

De Franse complotdocu Hold-up vormt de spil van een bizar coronacomplot in Frankrijk. De film van de bekende Franse documentairemaker Pierre Barnérias beweert sinds half november dat corona als doel heeft om ongeveer 3,5 miljard arme mensen om te brengen en daartoe is ontworpen door Big Pharma en regeringen.

Ook een bijrol is weggelegd voor de New World Order – en inderdaad, allerlei ‘elites’, en jahoor, daar zijn ze dan: de Joodse, krijgt u daar gratis bij. Bent u daar nog?

Maar waar blijven de gele hesjes? Zij hebben de docu al ongeveer 2,5 miljoen keer bekeken op Youtube en Insta – tot die hem verwijderde. De Franse Bond-girl en actrice Sophie Marceau – zucht – steunt de film.

In Parijs zetelt ook Conspiracy Watch, en ja hoor: die heeft de docu gewogen en veel te licht bevonden. Dus: gele doodsbedreigingen. Gaaap

In de docu krijgt ook het wetenschappelijke instituut Louis Pasteur ervan langs als de vermeende spil van het complot. Voor het eerste keer in zijn 170-jarige geschiedenis heeft dit instituut daarom een officiële aanklacht ingediend wegens laster en smaad en wel tegen de makers van de docu. Hmm, toch wel weer grappig.

Pikant: de demonstraties een week terug voor een psychiatrische kliniek in de provincieplaats Uzès. Daar zit sinds die tijd opgesloten één van de voornaamste bronnen van de docu, de ex-farmacologie-professor Jean-Bernard Fourtillan, 77. Eerder deze maand werd hij gearresteerd wegens verspreiden van disinfomatie en hij is al enkele jaren terug veroordeeld wegens kwakzalverij. Bij zijn recente verhoor besloot justitie dat hij psychiatrische hulp nodig had. Zijn erkenning als apotheker is geschrapt.

De beurt is weer aan de hesjes: een twitterstormpje, de kliniek platgebeld, demonstreren voor de deur – en ze hebben met bomaanslagen gedreigd. Ach ja. Gaaaap.

In dezelfde week besloot de officiële gezondheidsinstantie l’Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes tot een schorsing van vijf maanden van een longarts, Dr. Patrick Bellier, “in het belang van de volksgezondheid”. Hij weigerde tijdens zijn werk een masker te dragen en weigerde ook patiënten te onderzoeken die er een droegen. Dat laatste lijkt nog voorstelbaar, het eerste niet.

De Fransen hebben momenteel van alle Europese landen de hoogste gemeten argwaan tegen vaccinatie. Misschien is onwennigheid met de vergeten kinkhoest, polio, mazelen en pokken en de rest van min-of-meer uitgeroeide besmettingen een reden.

Maar ja: wat nu?

O ja: in Zuid-Engeland groeit nu een nieuwe variant van het virus, dat namelijk veel sneller besmetting dan het oude overbrengt, zo heeft viroloog dr Chris Smith van Cambridge University deze week bevestigd. Vandaar de sluiting van alle vluchten uit Engeland naar Nederland.