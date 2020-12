Samen krijgen we VVD onder controle

Nederland lijdt al jarenlang aan een hardnekkige VVD-pandemie. De sociale schade is inmiddels gigantisch. Aanvankelijke pogingen om via mitigatie de schade van dat virus binnen de perken te houden, hebben overduidelijk gefaald. Het is hoog tijd om tegen dit virus over te gaan tot containment, oftewel indamming. Ik licht dat graag toe.

Bij de uitbraak van een ernstige pandemie, zoals bijvoorbeeld VVD, zijn er verschillende opties.

Je kunt kiezen voor mitigatie. Feitelijk komt dat neer op gecontroleerd uitrazen. Het aantal stemmers op de partij neemt toe, superspreaders van het virus nestelen zich in gemeenteraden, provinciale staten, parlement en kabinet. Dat laat je begaan, zolang de zorg het houdt. Intussen bescherm je de kwetsbaren. Ervaring leert echter dat de zorg onder druk van het VVD-virus vrij snel beschadigd wordt. Veel ziekenhuizen hebben inmiddels ook last van Long-VVD, langdurige, ernstige schade. Aanvankelijk werd gedacht dat vooral oudere ziekenhuizen kwetsbaar waren. Inmiddels weten we dat ook gloednieuwe klinieken kunnen omvallen als ze door VVD worden getroffen.

Van het beschermen van kwetsbaren komt bij zelfs een enigszins gecontroleerde verspreiding van het VVD-virus weinig terecht. Ouders verliezen kinderopvangtoeslag en raken in ernstige problemen. Zieken stellen zorg uit wegens verplichte eigen bijdragen waar VVD een fan van is. Zorg wordt duur en ontoegankelijk. Het blijkt onmogelijk om VVD vrij te laten rondgaan in de maatschappij en tegelijk kwetsbare mensen de bescherming te geven waar ze recht op hebben. En bedenk wel: kwetsbaar zijn ook jij en ik. Er is te lang gedacht dat we kunnen samenleven met het VVD-virus. Inmiddels is duidelijk dat dit niet kan.

Dat is dan ook een goed argument voor een andere aanpak. Nee, geen eindeloze lockdown van VVD. Dan moet je het land op slot doen. Als dat alles is wat je doet, dan zal blijken dat na de onvermijdelijke opheffing van de maatregelen, het VVD-virus ons een zeventiende en achttiende golf zal bezorgen. Noch onze zorg, noch onze kwetsbare medemensen, verdienen zo’n onzeker lot.

Daarom dient er gekozen te worden voor een andere strategie: indamming van VVD, met uitzicht op eliminatie en eradicatie van het virus. Uiteindelijk willen we een toekomst waarin VVD nog slechts in laboratoria, musea en archieven bestaat. Maar we zouden al heel blij mogen zijn als ‘community spread’ van VVD niet meer voorkomt. We willen zo dicht mogelijk naar nul VVD toe.

Op de korte termijn ontkomen we daarbij niet aan drastische stappen. Gericht bron- en contactonderzoek moet ons zicht geven op het virus, waarna we dragers ervan isoleren zodat ze het niet langer op anderen kunnen overdragen. Superspreaders van het virus, Mark Rutte voorop, dienen onmiddellijk van de rest van de maatschappij te worden geïsoleerd. Het verspreiden van het virus vanuit het Catshuis en in de Tweede Kamer dient onmiddellijk te stoppen. Superspreading events waarin talloze VVD-dragers samen komen en zich in de menigte begeven zonder anderhalve kilometer afstand te houden, zijn hoogst ongewenst. Met VVD besmette individuen dienen op hun verantwoordelijkheid te worden gewezen en gevraagd, zichzelf in quarantaine te houden.

Op VVD-symptomen als graaizucht en winstbejag, gebrek aan verantwoordelijkheidszin, als ondernemingsgeest vermomde agressie en het ontbreken van empathie, dient extra te worden gelet: het zijn tekenen van VVD-besmetting die, juist omdat ze zo veel voorkomen, vaak aan tijdige aandacht ontsnappen. De inzet van medicijnen als solidariteit, burenzorg en andere vormen van wederkerige hulp, empathie en opkomen voor elkaar, dient sterk te worden aangemoedigd. In Rojava wordt intussen een vaccin ontwikkeld dat hopelijk spoedig wereldwijd kan worden ingezet. Eerdere research en experimenten in Parijs 1871, Kronstadt 1917 en 1921, Catalonië 1936, Parijs 1968 en Tunesië 2011 hebben de ontwikkeling ervan al enigszins voorbereid.

Als we afstand houden van evidente VVD-dragers, als we superspreaders isoleren en superspreading events stilleggen, als we allemaal waakzaam zijn en ingrijpen waar we genoemde VVD-symptomen waarnemen, dan kunnen we ook deze zestiende golf uiteindelijk bedwingen. Solidariteit, empathie en gemeenschapszin zijn ons wapen. Samen krijgen we het VVD-virus onder controle.

Ook verschenen bij: PeterStormt