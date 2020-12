De Lockdown Lezingen aflevering 4: Henk Sneevliet, rebel in Europa en Azië

In deze vierde aflevering van de Lockdown Lectures presenteren we Alex de Jong, co-directeur bij het International Institute for Research and Education (IIRE) in Amsterdam. Hij is tevens lid van Grenzeloos, een radicaal-socialistische organisatie, en zit in de redacties van Grenzeloos.org en Historical Materialism. In deze lezing bespreekt Alex de radicale geschiedenis van Henk Sneevliet, misschien wel de Nederlandse revolutionair met de grootste impact internationaal.

