De sociale dienst bezoekt u thuis per beeldbuis

Ach, het is alweer zo gewoon: controle via de “beeldbuis” – ha, de “cliënt” wordt geacht daarvoor geschikte apparatuur in huis te hebben, “waar betaalt u dat van?” “Wie is die mevrouw/mijnheer daar verderop? Is die zomaar op bezoek?” “Kunt u even naar uw wastafel lopen? we zijn benieuwd naar uw tandenborstel.” Niets zeggen verder en vervolgens een insinuerende grote rekening sturen. Knetterlinks beleid.

De mogelijkheden zijn eindeloos en de wreedheid jegens en de bedoeling te vernederen zijn en blijven, alle fophef over de zevenduizend euro van Wijdemeren wast dat niet weg.

Overgenomen van de Bijstandsbond, in twee afleveringen aldaar.

*

De WPI (sociale dienst) in Amsterdam denkt erover beeldbellen in te voeren in de contacten tussen klantmanagers en cliënten. Die kunnen elkaar dan niet alleen horen, maar ook zien. Argument van de WPI is, dat sommige cliënten, meestal jongeren, uit zichzelf al gaan beeldbellen. Nu met de coronacrisis zijn de contacten op afspraak waarbij je bij elkaar op bezoek gaat of mensen worden opgeroepen zeer beperkt. Beeldbellen zou daar een oplossing voor zijn.

Op twitter heeft een team manager fraudebestrijding uit het zuiden des lands de volgende reactie : ‘In de rest van het land gebeurt dit al. Bijzonder om te “laten melden” dat “erover wordt gedacht”. Gewoon doen wat helpt, daar kom je verder mee.’

Een reactie op facebook ‘Kunnen ze meteen even rondkijken. En niet vergeten op te nemen ‘.

*

WPI (sociale dienst) in Amsterdam gaat op grote schaal beeldbellen invoeren voor contacten tussen klantmanagers en bijstandsgerechtigden. Deelname aan beeldbellen is verplicht. Men zet MS Teams in. Dan worden je data opgeslagen in de cloud van Microsoft. MS Teams kent verschillende privacysettings, die aan de kan van het WPI kunnen worden ingesteld zonder de klant in te lichten. Zo heb je een optie dat anderen kunnen meekijken. Als er deskunidgen zijn die meer kunnen vertellen over de ins en outs van MS Teams houd ik mij aanbevolen.

Piet van der Lende

In ‘Werkwoord’, het officiële blad van de WPI (uitgave van de gemeente) lezen wij het volgende: